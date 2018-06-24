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متصدرة "الباك" في وزان تطلب المنحة ولقاء الملك

متصدرة "الباك" في وزان تطلب المنحة ولقاء الملك
أيوب صدور من وزان
الأحد 24 يونيو 2018 - 19:01

لم يدر بخلد التلميذة سلمى الحمري أن نيلها لشهادة الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018 سيوجه نحوها عدسات الكاميرا والإعلام، وسيجعلها حديث قريتها الصغيرة وإقليمها الجبلي الذي افتخر وتباهى بتوفق التلميذة القروية في شعبة العلوم الفيزيائية، بعد سنوات من التحصيل بمختلف المدارس العمومية، مكسرة بذلك هيمنة تلميذات المجال الحضري.

وسط مركز عين دريج بالجماعة الترابية لمجاعرة بإقليم وزان، كان لقاء هسبريس بسلمى الحمري، ابنة أستاذة تعليم ابتدائي تكبدت مهمة تربيتها ورعايتها حتى بلوغها هذا الإنجاز، ورب أسرة يشتغل تقنيا في الهندسة المدنية، بمنزل أسرتها بالجماعة القروية ذاتها.

سلمى، الحاصلة على أعلى معدل برسم باكالوريا 2018 على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان، بلغ 18,67 على 20، بميزة حسن جدا، قالت لهسبريس إن استعدادها للامتحان الوطني بدأ منذ بداية الموسم الدراسي الذي واظبت خلاله على التحضير الجاد ومواكبة كل كبيرة وصغيرة، مستحضرة الدعم المعنوي والمادي الذي وفره لها محيطها الأسري الذي أسهم في هذا الإنجاز المستحق.

وعزت التلميذة ذات 17 ربيعا، التي تدرس بالثانوية التأهيلية معاذ بن جبل بالجماعة سالفة الذكر، تفوقها إلى مساعدة والديها وعائلتها، إلى جانب مراكمتها لمعدل عال بالامتحان الجهوي، معتبرة أن ما حققته من تميز وتفوق كان للطاقم التربوي، من أساتذة وإداريين، دور فاعل فيه.

وكشفت التلميذة ذاتها، ضمن مقطع فيديو ينشر بالصوت والصورة، أن اختيارها لما بعد الباكالوريا يتأرجح ما بين حلم ولوج كلية الطب والصيدلة، وإكمال مسارها الدراسي لتكون مهندسة، معربة عن أملها في أن يكون التوفيق حليفها للوصول إلى المبتغى.

كما أبدت صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بإقليم وزان تخوفها من عدم حصولها على المنحة التي توفرها مؤسسة محمد السادس لفائدة أبناء نساء ورجال التعليم، متمنية في الوقت نفسه لقاء الملك محمد السادس احتفاء بالتلميذة القروية المغربية المجدة.

من جانبه، عبّر إدريس الحمري، والد سلمى، في تصريح لهسبريس، عن فرحه إزاء الإنجاز الذي حققته ابنته، مشيرا إلى أنه حرص، إلى جانب زوجته، على توفير كل الظروف المناسبة وتمكين ابنتهما من حصص الدعم والمراجع التي تحتاج إليها، مبرزا في الوقت نفسه أن إحساسا مسبقا كان يراوده بخصوص تفوق الصغيرة سلمى، إلا أن تصدرها لنتائج الامتحان على صعيد المديرية الإقليمية بوزان شكل مفاجأة سارة وحدثا افتخرت به منطقة عين دريج وإقليم وزان ككل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - قصة اليوم الأحد 24 يونيو 2018 - 19:37
كانت قيمة البكالوريا في اعزها في الستينات والسبعينات و الثمانينات حيث تعلن نتائجها على الجرائد الورقية وكانت نسبة النجاح لا تفوق 35 الى40% على الصعيد الوطني.
وكان مستواها وقتها قد تلج سلك التعليم الإعدادى والثانوي بدون مدرسة التكوين.
اما الان نسبة النجاح أعلى وقيمتها كقيمة الطماطم في الأسواق.
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31
2 - Siham الأحد 24 يونيو 2018 - 19:40
بداتا اريد ان اهنيء التميذة بتفوقها في الامتحان واتمنى لها مستقبل ناجح. لاكن لدي ملاحصة. البنت صرحت انها خاءفة ان الدولة لا تمنح لها المنحة. اقل بما ان والدتها استاذة ووالدها مهندس ولهما دخل قار ولاباس به. فلماذا لا يقومون بتكاليف الدراسة لابنتهم ومنحة الدولة يطركونها للفقراء؟
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39
3 - hmo الأحد 24 يونيو 2018 - 19:45
تبارك الله على بناتنا المغربيات الحرات الله اوفقك لما فيه الخير وكدالك الناس اجمعين آمين يا ربي برافو عليك الاخت
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6
4 - Ahmed الأحد 24 يونيو 2018 - 19:46
المنحة متاااافقين وتستاهل ولكن علاش هاد ملاقاة صاحب الجلالة..باراكا مانزرعو فولادنا ثقافة الريع وثقافة ياربي نتلاقاه يعطيني gريمة
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30
5 - الوطنية الأحد 24 يونيو 2018 - 19:47
ايوا زدتو فيه كلشي باغي يشوف الملك النجاح رغبة يحققها المرء لذاته وليس لغيره . ما زال ما درتو ف الطجين ما يتحرق المشوار باقي بعيد يتحقق النجاح الامثل واللقاء يتم بتلقائية
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17
6 - امين الأحد 24 يونيو 2018 - 19:58
مبروك لجميع المتفوقين والمتفوقات بجميع ربوع الوطن.ملاحظة الله يجزيكم ماشي غا لنجح او تفوق يريد مقابلة الملك.اصلا المستوى ضعيف واخا المعدل مرتفع والدليل هو ملي كتجي تهضر وتشوف لفجعبة ابناءنا وبناتنا المتفوقين كتلقاه الله يحفظ مع الله يستر ومتعتاقدو انني كنقول هاد الكلام بدافع الحقد معاذ الله ةلكنها الحقيقة يكفي فقط نقارنو المستوى لي قراو ايام الاستعماو و الاستقلال وبعد الاستقلال الى حدود الثمانينات وتبان الحقيقة
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3
7 - امين الأحد 24 يونيو 2018 - 19:59
مبروك لجميع المتفوقين والمتفوقات بجميع ربوع الوطن.ملاحظة الله يجزيكم ماشي غا لنجح او تفوق يريد مقابلة الملك.اصلا المستوى ضعيف واخا المعدل مرتفع والدليل هو ملي كتجي تهضر وتشوف لفجعبة ابناءنا وبناتنا المتفوقين كتلقاه الله يحفظ مع الله يستر ومتعتاقدو انني كنقول هاد الكلام بدافع الحقد معاذ الله ةلكنها الحقيقة يكفي فقط نقارنو المستوى لي قراو ايام الاستعماو و الاستقلال وبعد الاستقلال الى حدود الثمانينات وتبان الحقيقة
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0
8 - للفقراء الأحد 24 يونيو 2018 - 19:59
المنحة تدفع من اموال ضرائب الشركات والمعامل ويستحقها كل مجتهد اذا كان من اسرة فقيرة,الوالدة استاذة والوالد تقني ,لا اظن انهم فقراء
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9 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 19:59
هنيئا لكل الناجحين هذه السنة،،،،في زماننا كان لامتحانات الباكالوريا ميزة خاصة،ولم نكن نحلم بلقاء الملك ،وكنا فقط ننتظر بركة الوالدين والجيران والأحبة،،،،أما اليوم فإن هذه الشهادة لا تسمن ولا تغني من جوع،،،،فلماذا طلب رؤية الملك؟؟؟؟؟
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10 - o m الأحد 24 يونيو 2018 - 20:00
اريد اريد اريد تعلموا قول امنح اهب اعطي .اليد العليا خبر من اليد السفلى والفاهم يفهم.
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11 - كاره الخزن الأحد 24 يونيو 2018 - 20:05
من حقها ان تطلب لقاء الملك ..بل من حقها ان تطلب وسام الاستحقاق من درجة فارس ام ان ذلك فقط حكر على المغنيات
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12 - مغربي الأحد 24 يونيو 2018 - 20:12
مبروك و تستحقين كل خير ،و من حقك أن تكون لك منحة،و إن كان حال أبويك ميسورا،فالمنحة تكون تشجيعا لك على المزيد من الجهد والإجتهاد من الدولة لوصول مبتغاك الذي فيه خير لك و للبلاد والعباد
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13 - محمد الحسيمي الأحد 24 يونيو 2018 - 20:15
عندي 2 بنات.وحدة في السنة الثالثة طب هنا في فرنسا معدل 18.75 والثانية باكالوريا علوم رياضية هذه السنة طول العام عندها نقط بين 18 و 20 و لا نعلم لحد الان معدل الامتحانات.والارجح ان تكون بين 17 و19 بحول الله.سؤال:هل لديهن الحق في المنحة؟ كنت اضن ان المغرب لا يقدم المنحة.
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14 - talal الأحد 24 يونيو 2018 - 20:18
مبروك عليك، و خاصهم يعطيك المنحة الى ما عندكش الامكانيات. ولكن اش جاب الملك لهاد الهضرة؟ واش ما عندو ما يدار؟
مني تجيبي جاءزة نوبل داكساعة ندويو..
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