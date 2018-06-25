24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  2. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  3. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  4. منتخب ألمانيا يعتذر للسويد عن طريقة احتفاله (5.00)

  5. محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | نتائج "الباك" ترتفع بـ 3 في المائة في اشتوكة

نتائج "الباك" ترتفع بـ 3 في المائة في اشتوكة

نتائج "الباك" ترتفع بـ 3 في المائة في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 25 يونيو 2018 - 03:43

بلغ أعلى معدل في نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لهذه السنة على مستوى المديرية الإقليمية لاشتوكة آيت باها 19.01، نالته التلميذة خديجة لخفيف، التي تتابع دراستها بالثانية علوم فيزيائية بالثانوية التأهيلية الأمويين في الجماعة الترابية إنشادن.

واستنادا إلى معطيات صادرة عن المديرية الإقليمية باشتوكة آيت باها، فقد بلغت نسبة النجاح على صعيد الإقليم 64.30 في المائة في صفوف المترشحين المتمدرسين، محققة بذلك للإقليم المرتبة الثانية على الصعيد الجهوي، كما بلغ عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا لهذه الدورة ما مجموعه 1934 من أصل 3008 مترشحات ومترشحين.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد تصدرت ثانوية الجلان التأهيلية في مدينة بيوكرى نتائج هذه السنة، بعد أن سجلت أكبر نسبة من النجاح على المستوى الإقليمي وصلت 68.63 في المائة، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 3 في المائة مقارنة مع نتائج الدورة نفسها من سنة 2017.

وترسيخا لتقليد سنوي يروم تشجيع كل التلاميذ الحاصلين على المراتب الأولى بمختلف الأسلاك التعليمية باشتوكة آيت باها، يُنتظر أن يجري توزيع حوالي 50 جائزة على رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية المعنية لأجل تسليمها للتلاميذ المتفوقين، و121 جائزة على التلاميذ الأوائل بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، و24 جائزة على الأوائل بمستوى السنة الثالثة إعدادي.

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل العمل على رفع مستويات نتائج الدورة الاستدراكية ومساعدة وتمكين التلاميذ المستفيدين من هذه الدورة، أعطت المديرية الإقليمية الانطلاقة للدعم التربوي لفائدة التلاميذ ابتداء من يوم الإثنين 25 يونيو 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.