نتائج "الباك" ترتفع بـ 3 في المائة في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

بلغ أعلى معدل في نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لهذه السنة على مستوى المديرية الإقليمية لاشتوكة آيت باها 19.01، نالته التلميذة خديجة لخفيف، التي تتابع دراستها بالثانية علوم فيزيائية بالثانوية التأهيلية الأمويين في الجماعة الترابية إنشادن.

واستنادا إلى معطيات صادرة عن المديرية الإقليمية باشتوكة آيت باها، فقد بلغت نسبة النجاح على صعيد الإقليم 64.30 في المائة في صفوف المترشحين المتمدرسين، محققة بذلك للإقليم المرتبة الثانية على الصعيد الجهوي، كما بلغ عدد الناجحين في امتحانات الباكالوريا لهذه الدورة ما مجموعه 1934 من أصل 3008 مترشحات ومترشحين.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد تصدرت ثانوية الجلان التأهيلية في مدينة بيوكرى نتائج هذه السنة، بعد أن سجلت أكبر نسبة من النجاح على المستوى الإقليمي وصلت 68.63 في المائة، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 3 في المائة مقارنة مع نتائج الدورة نفسها من سنة 2017.

وترسيخا لتقليد سنوي يروم تشجيع كل التلاميذ الحاصلين على المراتب الأولى بمختلف الأسلاك التعليمية باشتوكة آيت باها، يُنتظر أن يجري توزيع حوالي 50 جائزة على رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية المعنية لأجل تسليمها للتلاميذ المتفوقين، و121 جائزة على التلاميذ الأوائل بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، و24 جائزة على الأوائل بمستوى السنة الثالثة إعدادي.

تجدر الإشارة إلى أنه من أجل العمل على رفع مستويات نتائج الدورة الاستدراكية ومساعدة وتمكين التلاميذ المستفيدين من هذه الدورة، أعطت المديرية الإقليمية الانطلاقة للدعم التربوي لفائدة التلاميذ ابتداء من يوم الإثنين 25 يونيو 2018.