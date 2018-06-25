24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
- المغرب في الجبل الأسود
- الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا
- الواردات تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة
- إدريس الأزمي
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
"فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال (5.00)
إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)
خبير مغربي: الحكم الأمريكي "جيجر" داهية ماكر يميل إلى البرتغاليين (5.00)
- وكالة الأنباء الألمانية: رونار مدربا لمنتخب الجزائر بعد المونديال - (125)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (114)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (105)
- العثماني: الفساد يفوت على المغاربة بناء 300 مدرسة كل سنة - (69)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني بكلميم
تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور رشيد بنصالح، اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، من القيام باستئصال ورم سرطاني من معصم ستينية بكلميم.
العملية احتضنها المستشفى الجهوي بكلميم، وأورد مصدر طبي أن حالة المريضة، التي تبلغ من العمر 65 سنة، تحسنت بعد التدخل الحراجي الذي وصف بالناجح.
ويعتبر هذا السرطان من الخلايا الكبيرة التي كان علاجها يتم بمستشفيات أكادير ومراكش. وقد عبرت فعاليات جمعوية عن استحسانها للتدخل الطبي، وطالبت بتجهيز مشفى كلميم بالوسائل اللوجستيكية اللازمة لتوفير تطبيب جيد لساكنة الجهة.