جراحة ناجحة لاستئصال ورم سرطاني بكلميم

هسبريس من الرباط

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور رشيد بنصالح، اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل، من القيام باستئصال ورم سرطاني من معصم ستينية بكلميم.

العملية احتضنها المستشفى الجهوي بكلميم، وأورد مصدر طبي أن حالة المريضة، التي تبلغ من العمر 65 سنة، تحسنت بعد التدخل الحراجي الذي وصف بالناجح.

ويعتبر هذا السرطان من الخلايا الكبيرة التي كان علاجها يتم بمستشفيات أكادير ومراكش. وقد عبرت فعاليات جمعوية عن استحسانها للتدخل الطبي، وطالبت بتجهيز مشفى كلميم بالوسائل اللوجستيكية اللازمة لتوفير تطبيب جيد لساكنة الجهة.