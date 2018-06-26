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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة أحيانا بقطرات مطرية جد خفيفة وكتل من الضباب خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، وبالسهول المحيطية وبالواجهة المتوسطية. أما خلال الظهيرة ستنمو سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط.
أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية. وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بكل من الجنوب، والشمال، والوسط والمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق. أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و 28 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 28 و 33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسوس والسايس وشمال المنطقة الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 40 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 38 و44 درجة بأقصى جنوب البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الصويرة وسيدي إفني وما بين العيون والكويرة، وقليل الهيجان بباقي المناطق.