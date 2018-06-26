رجال سلطة جدد يتسلمون مهامهم في إقليم الحوز

إبراهيم مغراوي

جرى بإقليم الحوز تنصيب رجال سلطة جدد في إطار حركة التنقيلات والتعيينات الأخيرة التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف أطرها، الذين قضوا في مجملهم أربع سنوات أو أكثر بالمنطقة الإدارية التي أشرفوا على تدبيرها.

وحثّ عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، في كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمقر عمالة الحوز، رجال السلطة المعينين على ضرورة استحضار "المفهوم الملكي للسلطة" الذي يركز على رعاية المصالح العمومية وتدبير الشأن المحلي عبر مقاربة حديثة ومواطنة مبنية على ملامسة مشاكل المواطنين والعمل على تلبية انتظاراهم.

وأكد المسؤول الأول عن إقليم الحوز على أهمية الدور المنوط برجال السلطة في تنزيل التوجهات الملكية على المستوى المحلي، من خلال مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من جماعات محلية ومجتمع مدني ومصالح خارجية؛ لأن ذلك هو خريطة الطريق التي ستشكل رافعة قوية للتنمية المحلية والأداة الفعالة لترسيخ سلطة القانون وصيانة أمن وطمأنينة المواطنين وصون سلامة ممتلكاتهم.

وبعدما أوضح أن هذه العملية تهدف إلى ضخ نَفَسٍ جديد للإدارة الترابية وترشيد الموارد البشرية وإغناء تجربة رجال السلطة عبر إعادة انتشارهم بمختلف المدن والمناطق، دعا الأعيان ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم إلى تقديم الدعم والمساندة لرجال السلطة الجدد، حتى يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه ويسهموا في تحقيق التنمية المنشودة.

وشهد إقليم الحوز حركة تنقيلات شملت 16 رجل سلطة بالقيادات والدوائر الترابية والشؤون الداخلية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل أيام، وجرى من خلالها إعادة توزيع العديد منهم، وترقية بعضهم، ومعاقبة آخرين بناء على شكايات واختلالات في التدبير.

وشملت هذه الحركة الانتقالية باشوات وقيادا ورؤساء دوائر، فقد جرى تعيين محمد الكواري باشا بمدينة آيت أورير، وعمر الشريف رئيسا لدائرة هذه المنطقة، ومحمد السعداوي رئيسا لدائرة التوامة، ولولاد داحو القائد رئيسا لدائرة أمزميز.

أما بالنسبة إلى القياد فقد تولى محمد جالدي قيادة اوزكيتة، وعين هشام قائدا لقيادة سيدي عبد الله غياث، وعبد المجيد الجعفاري قائدا لقيادة أغواطيم، وفؤاد الخطابي قائدا لأغمات، ومحمد آيت الحاج قائدا لقيادة ويركان، وحسن اللويزي قائدا لقيادة تزارت.

وفي السياق ذاته، عيّن محمد أزريويل قائدا لقيادة كدميوة، ويونس الراجي قائدا لقيادة أسني، وعرفت هذه العملية تولي كل من يوسف بوخاتم ومنير الصفدي كرجلي سلطة جدد تخرجا حديثا من السلك العادي للمعهد الملكي فوج 52، حيث عيّن الأول قائدا لقيادة تمصلوحت والثاني بقيادة التوامة.

يذكر أن عددا من القيادات تميزت بتوديع رجال السلطة الذين عينوا بمناطق أخرى خارج إقليم الحوز، بحرارة تمازجت فيها الدموع وعبارات التقدير من لدن المنتخبين والفاعلين الجمعويين، بسبب المردودية التي تحققت في ظل توليهم هذه المناطق، على مستوى التنمية المحلية واستقبال المواطنين وقضاء حاجاتهم الإدارية.