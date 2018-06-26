مسؤولون جدد يلتحقون بالإدارة الترابية لخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

شهد مقر عمالة إقليم خريبكة تنظيم حفل تنصيب رجال السلطة المنتقلين في إطار الحركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وتضمنت تنقيلات تأديبية وأخرى على شكل ترقيات بمختلف مناصب المسؤولية التابعة للإدارة الترابية بالإقليم.

واستغلّ عبد اللطيف شدالي، عامل إقليم خريبكة، المناسبة للتأكيد على "الدور المحوري الذي يلعبه رجال السلطة في تدبير الإدارة الترابية وخدمة المواطن، خاصة في إقليم خريبكة الذي يتميّز على الصعيد الوطني بثرواته البشرية والمعدنية"، داعيا المسؤولين الجدد إلى ضرورة "الإنصات لحاجيات المواطنين، والاستجابة الفورية لهم وحل مشاكلهم".

وقال عامل إقليم خريبكة إن "تعيينات رجال السلطة تُعتبر تشريفا وتكليفا في الوقت ذاته، خاصة في ظل ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ ملك البلاد يحثّ عليها"، مذكّرا في كلمته بالمناسبة بأن "رجال السلطة محطّ تقييم وتتبع ومراقبة ومحاسبة من طرف رؤسائهم المباشرين، ومن خلال انطباعات الساكنة حول مدى أداء مهامهم أيضا".

وشدّد عبد اللطيف شدالي على أن "مدينة خريبكة تتميّز بالأمن واستقرار الساكنة، ومن المفروض على رجال السلطة الجدد المساهمة في أمن المواطنين، من خلال التفاعل مع المصالح الأمنية والمجتمع المدني والتعاون مع المنتخبين وتجاوز مختلف المناوشات"، مطالبا إياهم بـ"عدم غض الطرف عن كلّ الممارسات التي تمس أمن السكان كيفما كان حجمها".

وفي الوقت الذي حثّ عامل الإقليم رجال السلطة على "التعامل بالجدية المطلوبة مع مشاكل السكان، خاصة بالوسط القروي، عبر انتقال المصالح المختصة إلى السكان عوض العكس"، طالب المسؤول ذاته مختلف المنتخبين، كل بحسب مسؤولياته، بضرورة "مدّ يد العون لرجال السلطة، والتعاون معهم على خدمة المواطنين في إطار القانون".

وبحضور شخصيات مدنية وعسكرية وقضائية وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، قدّم المسؤول الأول عن تدبير الشأن الإقليمي بخريبكة رجال السلطة الجدد، مستعرضا أسماءهم ومناصب المسؤولية التي تقلّدوها منذ التحاقهم بوزارة الداخلية إلى اليوم.