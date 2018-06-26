تنصيب رجال ونساء السلطة المنتقلين إلى سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف الخطيب لهبيل، عامل إقليم سطات، على تنصيب رجال ونساء السلطة الذين استفادوا من الحركة الانتقالية الإدارية التي أعلنت عنها المصالح المركزية لوزارة الداخلية أخيرا.

وأكّد عامل إقليم سطات، في كلمة بمناسبة إسناد المناصب إلى رجال ونساء السلطة بحضور رؤساء المصالح الخارجية وبعض المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، أن الهدف من الحركة الانتقالية يتمثل في تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة في إطار المفهوم الجديد للسلطة.

وعرف الحفل تعيين كل من فارس عز الدين رئيسا للشؤون العامة بعمالة سطات قادما من طانطان، وسعيد ماجي مديرا الحي الجامعي بجامعة الحسن الأول بسطات قادما من الرباط، وأيت بازين إبراهيم باشا مدينة البروج بعدما كان يشتغل في إقليم طاطا، ومولاي سعيد حفيظي باشا مدينة بن أحمد قادما من تارودانت؛ فيما عيّن خليفة بن شريج رئيسا لدائرة ابن أحمد الجنوبية بعدما كان في أوسرد، ونور الدين المجدوبي رئيسا لدائرة سطات الشمالية قادما من الحاجب، في حين جرى تعيين عكاشة عبد الواحد القادم من تارودانت رئيسا لدائرة سطات الجنوبية، وسعيد الصالحي مغادرا أزيلال ليرأس دائرة البروج، وعبد اللطيف العيان من عمالة أنفا الذي عين رئيسا للملحقة الحضرية الثانية، وألحق محمد حبات بقسم الشؤون العامّة بعمالة سطات، وعيّن عسلي أمزا على رأس قيادة دار الشافعي قادما من صفرو، وهشام تبالي قائدا بقيادة أمزورة بعدما كان يشتغل بإقليم أزيلال، وحسن عشاب قائد قيادة سيدي حجاج قادما من خنيفرة، وعيسى بيروك من تارودانت قائدا قيادة أولاد بوزيري، في حين عيّن عبد الصمد بن المدني القادم من تطوان على رأس قيادة رأس العين.

وفي السياق ذاته جرى تعيين العبادلة اليدلي مغادرا تاوريرت نحو قيادة أولاد الصغير أولاد عفيف، ورشيد بن يكن على رأس قيادة أملال قادما من تازة، وتوفيق حموس القادم من بولمان على رأس قيادة بني مسكين الشرقية، وأوعباس عبد اللطيف قائد مزامزة قادما من أكادير، وعيّن عبد الرزاق مرشدي قائدا لقيادة بني يكرين قادما من وزان، ونور الدين الحفيان على رأس الملحقة الإدارية الأولى، وليلى رمزي قائدة بالملحقة الإدارية الثالثة قادمة من الرباط، وعلال لحفيظ خطري مغادرا إقليم وزان نحو الملحقة الإدارية الرابعة بسطات، وعينت نادية مزعوري من مقاطعة مولاي رشيد على رأس المقاطعة الخامسة، وأيوب بناني على رأس الملحقة الإدارية السادسة، ومحمد منتصر قادما من شيشاوة على رأس الملحقة الإدارية بالبروج، والتحق عبد الحي الوردي من الخميسات بالملحقة الإدارية الثانية بالبروج، وعميد اللالي من الإدارة المركزية بالملحقة الإدارية الثانية بدائرة ابن أحمد.

تجدر الإشارة إلى أن حركة رجال السلطة بإقليم سطات شملت كلاّ من يونس أموكان رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة سطات الذي جرى تنقيله ليشغل المنصب نفسه بعمالة انزكان، وتنقيل عبد المجيد تابحمات رئيس دائرة البروج وترقيته إلى كاتب عام بعمالة تاوريرت، إضافة إلى تنقيل سمير بوخريصي قائد المقاطعة السادسة بمدينة سطات وترقيته إلى رتبة رئيس دائرة بأسا الزّاك.

وفي السياق ذاته همّت الحركة الانتقالية لرجال السلطة بسطات محمد المدني قائد الملحقة الإدارية الأولى رفقة زوجته، التي كانت تشغل منصب قائدة بمصالح عمالة سطات إلى مدينة خنيفرة في إطار الحفاظ على التجمّع العائلي، وسيشغل باشا مدينة البروج المنصب نفسه بعد تنقيله إلى مدينة فاس.

وأسفرت الحركة الانتقالية الإدارية لرجال ونساء السلطة أيضا عن تنقيل جواد المؤذن قائد قيادة رأس العين الشاوية إلى عمالة الناظور، وأمين تلهاوني قائد الملحقة الإدارية الخامسة إلى مير اللفت، فيما جرى تنقيل نوفل فتحاوي قائد المقاطعة الرابعة بمدينة سطات إلى مدينة بني ملال، وجمال مجاطي قائد المقاطعة الثانية إلى الصخيرات.