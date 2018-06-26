مشاريع مائية تراهن على السدود لحماية كلميم من الفيضانات

رشيد بيجيكن من كلميم

قامت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الإثنين، مرفقة بوالي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم أبهاي، وأطر كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، بزيارة تفقدية لوضعيات ومستويات تقدم الأشغال بمشاريع إنجاز عدد من السدود والمنشآت المائية بالجهة، تندرج في عقد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة.

ويتعلق الأمر بتفقد تقدم الأشغال بسد "فاصك"، الذي تصل مساحة حوضه المائي إلى 2380 كلم مربعا، ويُنجز بتكلفة مالية إجمالية تناهز 1500 مليون درهم، كما يصل حجمه إلى 1,4 مليون متر مكعب، فيما حجم حقينته يبلغ 79 مليون متر مكعب.

ويهدف المشروع إلى تزويد مدينة كلميم والمراكز القروية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب عن طريق الرفع من مستوى مخزون الفرشة المائية، بالإضافة إلى المساهمة في سقي المناطق الفلاحية بسافلة السد وحمايتها من الفيضانات، كما سيُساهم في تحسين المستوى المعيشي للساكنة عبر خلق فرص الشغل خلال فترة الأشغال التي تصل إلى 48 شهرا.

وانتقلت شرفات أفيلال بعد ذلك، رفقة الوفد المرافق لها، إلى جماعة الأطلس الصغير، حيث وقفت على انتهاء الأشغال بسد "أمسرا"، المنجز على وادي "صفيا"، الذي يبلغ حجم حقينته 0,40 مليون متر مكعب، فيما تكلفة إنجازه وصلت إلى 28,2 مليون درهم، ويهدف إلى إنعاش الفرشة المائية وحماية المناطق المجاورة من الفيضانات.

ويضم برنامج الزيارة التفقدية للمشاريع المائية التي يُشرف عليها قطاع الماء بكاتبة الدولة المكلفة بالماء، يوم الثلاثاء، وقوف شرفات أفيلال على تقدم الأشغال بعدد من السدود بجهة كلميم واد نون، ويتعلق الأمر بسد "تلات نترامت"، الذي يُنجز بتكلفة تبلغ 17,7 مليون درهم، وسد "سيدي داود" بتكلفة مالية إجمالية وصلت إلى 19,7 مليون درهم، بالإضافة إلى سد "بوساكا"، المزمع إنجازه بتكلفة تناهز 14,5 مليون درهم، وتدخل هذه السدود ضمن المشاريع المائية الرامية إلى الحماية من الفيضانات وإرواء الماشية.

شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، قالت في تصريح لهسبريس: "تهدف الزيارة إلى تفقد المشاريع والمنشآت المائية التي تدخل في إطار تنزيل المخطط التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي وُقِّعت عقدة البرنامج الخاص به أمام أنظار الملك".

وأوضحت كاتبة الدولة أن "يوم الإثنين خصص لزيارة منشأتين مائيتين هامتين، الأولى تتعلق بسد فاصك الذي يعتبر مطلبا للساكنة منذ عقود، واستطعنا توفير الاعتمادات المالية لإنجازه كهبة من دولة قطر، وسيمكن من تأمين حاجيات كلميم من الماء الصالح للشرب بحقينة تبلغ 79 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إنعاش الفلاحة السقوية في السافلة".

المنشأة الثانية، تضيف أفيلال، "تتعلق بسد أمسرا بجماعة إفران الأطلس الصغير، الذي انتهت الأشغال به". وأبرزت المسؤولة الحكومية وجود خمسة سدود كبرى في طور الإنجاز بهذه الجهة، "تسير فيها الأشغال بوتيرة جيدة، وستمكن من حماية جهة كلميم من الفيضانات".