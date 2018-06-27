توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول المحيطية مصحوبة بكتل من الضباب محليا ، فضلا عن تكون سحب ضعيفة الاستقرار فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية.

وبالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 28 و 34 درجة بالسهول الداخلية، وسوس والسايس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 40 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.