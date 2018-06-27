أرباب السيارات يضربون عن العمل بـ"تونفيت"

ياسين أوشن *

نظم أرباب السيارات بتونفيت إقليم ميدلت، أمس الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على الطريق المهترئة الرابطة بين تونفيت وبومية.

واستهل العشرات من السائقين إضرابهم بوقفة في المحطة "السويقة"، رافعين لافتة تتضمن مطالبهم، ليتجهوا في ما بعد صوب قيادة تونفيت للاحتجاج أمامها على الحالة المزرية للطريق المذكورة، بعدما جالوا الشارع الرئيس لتونفيت بسياراتهم الحاملة للعلم المغربي.

في هذا السياق، أكد مصدر من أرباب السيارات أنهم لجؤوا إلى الإضراب، بعدما ذاقوا درعا من حالة الطريق التي تقض مضجعهم مع كل رحلة لنقل المسافرين من أو إلى دائرة بومية للسفر إلى وجهتهم المقبلة، وهو ما يسبب الأعطال الميكانيكية لغالبية السيارات الجديدة لكثرة المطبات ولسوء حالة الطريق.

وأضاف المصدر ذاته في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن مشروع تهيئة الطريق طال أمده، وتجاوز الوقت القانوني لإنهائه، وهو الأمر الذي يضاعف من محن السائقين والمسافرين على حد سواء.

هذا وسبق للسائقين أن وجهوا رسالة إلى عامل إقليم ميدلت، تتوفر "هسبريس" على نسخة منها، يخبرونه بأهم المشاكل التي تواجههم في عملهم، وإخطاره بإضرابهم عن العمل للأسباب المذكورة.

ومن جهته، استغرب مصدر من قيادة تونفيت اتجاه السائقين الغاضبين إلى القيادة عوض مندوبية وزارة التجهيز والنقل، أو على الأقل إلى مقر الجماعة الترابية تونفيت، معبرا عن تفهمه لمطالب أرباب السيارات، "لكن القيادة لم تعرقل عملية تهيئة الطريق، وعلى السائقين أن يحتجوا على المقاولة المكلفة بالمشروع لتسرع في الأشغال"، يقول المصدر.

وأضاف المتحدث ذاته الذي فضل عدم ذكر هويته، أن القيادة تفاعلت مع مطلب رش الطريق بالمياه لكثرة الغبار الذي يحجب الرؤية، تفاديا لحوادث سير قد تتسبب في زهق أرواح مستعملي الطريق.

وتفاعلا مع الموضوع، أفاد مصدر مسؤول من المقاولة المكلفة بالطريق، الجريدة بقوله إن المقاولة تبذل كل ما بوسعها قصد تسريع إنجاز المشروع لتسهيل عملية السير والجولان.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الثلوج المتساقطة بكثرة في فصل الشتاء الماضي، علاوة على الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أيضا، كلها عوامل ساهمت في بطء الأشغال بالطريق التي تبلغ مسافته 37 كيلومترا. "وبالتالي لا يعقل أن نتحدث عن تأخر الأشغال ما دامت هناك معيقات طبيعية"، يقول المسؤول.

وأردف المصدر عينه، أن الطريق ستكون جاهزة ثلاثة أشهر من الآن، مستغلين تحسن حالة الطقس والارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، لتسريع الأشغال بالطريق التي خاض بسبب سوء حالتها أرباب السيارات والحافلات بتونفيت إضرابا عن العمل.