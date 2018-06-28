24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مقاول يدعم النيل من عقارات الغير في مراكش
- حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان
- فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
- شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد
- السويد تسحق المكسيك
رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)
"أحكام الريف" توحِّد نشطاء يساريين وأمازيغ في وقفة احتجاجية بالرباط (5.00)
مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (206)
- أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى - (169)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (145)
- حسن أوريد يرد على حميش: أنا "بربري" والأمازيغية طوق نجاة - (128)
- الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.
وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل والسهول المحيطية مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية، فضلا عن تكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة يحتمل أن تكون رعدية.
أما بباقي جهات المملكة، فالأجواء ستكون مستقرة عموما مع سماء قليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية.
وبالنسبة للرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وواد ملوية والمنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 28 و 34 درجة بالسهول الداخلية وسوس والسايس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و 43 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية ، وما بين 39 و43 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وآسفي ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.