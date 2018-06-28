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كُتّاب وآراء
منية بلفقيه .. أول امرأة تتولى رئاسة مقاطعة بوزان
شهد مقر عمالة إقليم وزان تنظيم حفل تنصيب رجال ونساء السلطة المنتقلين في إطار الحركة التي أعلنتها وزارة الداخلية، وتضمنت تنقيلات تأديبية وأخرى على شكل ترقيات بمختلف مناصب المسؤولية التابعة للإدارة الترابية بالإقليم، وهو الموعد الذي عرف التحاق قائدة امرأة بالمحلقة الأولى لـ"دار الضمانة".
وأكد محمد عشير، عامل وزان بالنيابة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "إسناد المناصب إلى رجال ونساء السلطة يتمثل في تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة".
واستغل محمد عشير المناسبة للتأكيد على "الدور المحوري الذي يلعبه رجال ونساء السلطة في تدبير الإدارة الترابية وخدمة المواطن، خاصة في منطقة تتميز بثرواتها البشرية والفلاحية"، داعيا المسؤولين الجدد إلى ضرورة "الانفتاح على حاجيات المواطنين، والاستجابة الفورية لهم وحل مشاكلهم".
وطالب المسؤول نفسه رجال ونساء السلطة "باتباع سياسة القرب والانخراط بقوة في الأوراش الجارية، في ضوء رؤية الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الشرائح المعوزة وإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية، وترسيخ دولة الحق والقانون؛ ما يفرض على مسؤول السلطة أن يكون أداة فعالة لفرض سيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية".
وأضاف عامل وزان بالنيابة أن تعيينات رجال ونساء السلطة "تأتي في سياق رؤية جديدة لملك البلاد تحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرا إلى أن "الطريقة الجديدة في الارتقاء في السلم الوظيفي تقوم على خدمة المواطن"، ومنوها في الوقت نفسه بمجهودات رجال ونساء السلطة المنتقلين.
وعرف الحفل تعيين كل من خالد بارع، رئيسا بقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم وزان، وسعيد علوي عبد الرحمان، رئيسا لدائرة مقريصات، ومحمد بنكيري رئيسا لدائرة زومي، وعبد العزيز الحيمر باشا بمدينة وزان.
وتضمنت لائحة رجال ونساء السلطة المعينين التحاق كل منية بلفقيه، قائدة بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة وزان، كأول امرأة تتولى مهام رئاسة مقاطعة بدار الضمانة، وعثمان احميني، قائدا بجماعة بني كلة، بالإضافة إلى مروان الري قائدا بقيادة مقريصات.
كما تضمنت لائحة التعيينات أسماء مسؤولين ترابيين شباب جدد، ويتعلق الأمر بكل من زكريا بنحمو، قائد الملحقة الإدارية 3 بمدينة وزان، وعبد الرحيم لمتوني بالملحقة الإدارية الثانية، بالإضافة إلى العربي اليوناني بقيادة سيدي بوصبر، والحسان أسمد بقيادة مقريصات، وحسن ياسين بقيادة قلعة بوقرة، وسامي موفليج بقيادة جماعة زومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
رجال ونساء السلطة تكوينهم ليس لخدمة المواطن ولكن للحفاض على النظام المغربي
أصلا ادا مشيتي عند القايد غادي يقول ليك هادشي ماشي شغلي سير عند رئيس الجماعة ...
حيث مهمة القايد هي مراقبة المجلس الجماعي ثم استغلال الملك العمومي ... وأصلا كاينة تعليمات باش يخليو السيبة في الملك العمومي و يخليو الفراشة والقهاوي يتغلو أحسن الأماكن في الطرقات العمومية