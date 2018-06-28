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الرئيسية | جهات | عامل إقليم ورزازات يطلب انضباط رجال السلطة

عامل إقليم ورزازات يطلب انضباط رجال السلطة

عامل إقليم ورزازات يطلب انضباط رجال السلطة
محمد ايت حساين من ورزازات
الخميس 28 يونيو 2018 - 06:30

احتضنت قاعات الاجتماعات بمقر عمالة إقليم ورزازات حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم خلفا لرجال السلطة السابقين الذين شملتهم الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تنصيب الكاتب العام للعمالة، بعد أن ظل منصبه شاغرا منذ إعفاء الكاتب العام السابق في "الزلزال الملكي" الأخير.

وحضر حفل التنصيب، إلى جانب عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، عدد من الشخصيات القضائية والعسكرية، ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية، وعدد من رؤساء المجالس المنتخبة، وفعاليات المجتمع المدني.

وفي كلمته التي ألقاها أمام رجال السلطة الجدد الـ 13، أكد عامل إقليم ورزازات "للمعينين" على ضرورة استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها بلاغ وزارة الداخلية الأخيرة، مشددا على أن "الهدف من الحركة الانتقالية يتمثل في تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة".

وتضمنت كلمة عبد الرزاق المنصوري، الموجهة إلى رجال السلطة بصفة عامة، عشرة توجيهات أساسية، طالبا منهم ضرورة التقيد بها في أداء الواجب، منها ضرورة تنفيذ "التعليمات الملكية التوجيهية المتضمنة في البلاغ الأخير لوزارة الداخلية الخاصة بربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"المفهوم الجديد للسلطة"، و"التواصل وسياسة القرب والمقاربة الميدانية والانصات للمواطنين".

ودعا المسؤول الإقليمي رجال السلطة أيضا إلى ضرورة مساعدة المواطن في إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة ومعالجة شكاياته في إطار القانون، واحترام القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، والنجاعة والفعالية والسرعة في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، ملتمسا منهم أيضا مواكبة الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإدارات اللاممركزة القطاعية في إعداد وإنجاز مشارعها التنموية.

وشدد المسؤول الإقليمي لورزازات على ضرورة العمل على تشجيع الاستثمار والانفتاح على الفعاليات الاقتصادية، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، ودعم ومساعدة الفئات التي تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية هشة وأيضا تلك التي لها احتياجات خاصة.

وخلال هذا الحفل، تم تنصيب عزيز رهين كاتبا عاما للعمالة، قادما من وجدة أنجاد في منصب باشا، ومحمد رفيع رئيسا لقسم الشؤون الداخلية، ومحمد المطمور باشا على مدينة ورزازات، ومحمد الجوهري رئيسا لدائرة ورزازات، ومحمد صابر رئيسا لدائرة امرزكان، وسومية عياد رئيسة للملحقة الإدارية الأولى بمدينة ورزازات، وعمر عكاك قائدا للمحلقة الإدارية الثالثة، خريج الفوج 52، والوافي حيدون قائدا لامغران، ورشيد ايت خويا قائدا لغسات، ومصطفى الزريوحي قائدا لسكورة، وعبد الله هرداوي قائدا لامرزكان، ومحمد فركيل قائدا لتلوات.

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