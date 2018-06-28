عشرات رجال ونساء السلطة يلتحقون بتارودانت

رشيد بيجيكن من تارودانت

أشرف عامل تارودانت، الحسين أمزال، بمقر دار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تنصيب 31 من نساء ورجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، بحضور المسؤولين القضائيين والأمنيين ومنتخبي الإقليم وممثلي هيئات المجتمع المدني، وبعض رجال السلطة الذين غادروا الإقليم ضمن الحركة الانتقالية ذاتها.

الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت، اعتبر ضمن كلمة توجيهية لنساء ورجال السلطة الملتحقين بمهامهم بالإقليم أن "الحركة الانتقالية الجديدة الكبيرة لرجال ونساء الإدارة الترابية ستعطي دفعة قوية لتارودانت نحو مستقبل زاهر ومشرق، وتأتي هذه الحركة من أجل ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية؛ وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الموجهة لوزير الداخلية قصد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية لهيأة نساء ورجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية".

وأضاف أمزال أن "المفهوم الجديد للسلطة الذي يؤكد عليه الملك محمد السادس في كل المناسبات ليس إجراء ظرفيا لمرحلة عابرة، أو شعارا أو مقولة للاستهلاك الإعلامي، بل هو مذهب لحكم جلالته مطبوع بالتفعيل المستمر والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، وهو مُلزِم لكل سلطات الدولة وأجهزتها محليا وإقليما وجهويا ووطنيا، والحركة الانتقالية الجديدة لهذه الهيأة ليست إجراء عاديا أو بروتوكوليا أو حتى استثنائيا، بل هي إجراء استراتيجي، الغاية منه تطوير ممارسة السلطة في كل مناطق المملكة إلى ما هو أفضل، في أفق التنزيل الفعلي والميداني للجهوية الموسعة واللاتركيز الإداري الهادفة إلى الرفع من وتيرة التنمية سواء في البوادي أو الحواضر".

المسؤول الأول على إقليم تارودانت أوضح خلال حفل تنصيب نساء ورجال السلطة أن "الحركة الانتقالية هي قيمة مضافة لكل المناطق المعنية، حيث ستنسج علاقات جديدة بين الساكنة ونساء ورجال السلطة الذين راكموا تجارب ميدانية هنا وهناك، ولهم القدرة على استعمال أنجع الأساليب وأنجحها التي اكتسبوها من خلال تكوينهم الأكاديمي والتكوين المستمر والميداني".

كما دعا نساء ورجال الإدارة الترابية الملتحقين بمهامهم إلى "تكريس السلم الاجتماعي والحفاظ على المكتسبات وتطويرها بتجاربكم وتكوينكم، والعمل بمزيد من التضحية ونكران الذات والتواصل وبقليل من الكلام وكثير من العمل، واستغلال المقومات والمؤهلات الكثيرة لإقليم تارودانت".