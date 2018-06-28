أكاديمية الرباط تعدّ "أوائل الباك" لخوض مباريات

أيوب صدور

في مبادرة فريدة من نوعها، شرعت أكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في مواكبة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا، نفسيا وعلميا، قصد ضمان استعدادهم لاجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 45 تلميذا وتلميذة، وهو رقم مرشح للارتفاع بحكم أن هذه الدورة التكوينية مفتوحة في وجه جميع تلاميذ المدارس العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتشكل هذه المبادرة فرصة لمواكبة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا المرشحين لاجتياز مباريات المدارس العليا وكلية الطب، امتدادا لعمل مستمر طيلة موسم دراسي كامل، وتمثل عملا تطوعيا يقف وراءه أساتذة مواد الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض والإنجليزية والفرنسية بالثانوية التأهيلية مولاي يوسف، تحفيزا منهم وتشجيعا لهؤلاء للحصول على مراتب جيدة.