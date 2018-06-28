24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  4. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

  5. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أكاديمية الرباط تعدّ "أوائل الباك" لخوض مباريات

أكاديمية الرباط تعدّ "أوائل الباك" لخوض مباريات

أكاديمية الرباط تعدّ "أوائل الباك" لخوض مباريات
أيوب صدور
الخميس 28 يونيو 2018 - 04:10

في مبادرة فريدة من نوعها، شرعت أكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في مواكبة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا، نفسيا وعلميا، قصد ضمان استعدادهم لاجتياز مباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 45 تلميذا وتلميذة، وهو رقم مرشح للارتفاع بحكم أن هذه الدورة التكوينية مفتوحة في وجه جميع تلاميذ المدارس العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتشكل هذه المبادرة فرصة لمواكبة التلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا المرشحين لاجتياز مباريات المدارس العليا وكلية الطب، امتدادا لعمل مستمر طيلة موسم دراسي كامل، وتمثل عملا تطوعيا يقف وراءه أساتذة مواد الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض والإنجليزية والفرنسية بالثانوية التأهيلية مولاي يوسف، تحفيزا منهم وتشجيعا لهؤلاء للحصول على مراتب جيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.