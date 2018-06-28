قافلة للتحسيس بمخاطر الحرائق تنطلق بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

تنطلق بأكادير المرحلة الثانية من قافلة "تكانت إينو"، وتعني غابتي، التي تنظمها جمعية بييزاج للبيئة بأكادير الكبير، بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بتعاون مع السلطات الولائية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ومصالح الوقاية المدنية، يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وتأتي هذه القافلة، وفقا لبلاغ صادر عن الجمعية المنظمة، في إطار "التدابير والإجراءات الخاصة بتأهيل المناطق المتضررة من حرائق أمسكروض 2013، والحد من تناميها مستقبلا، عبر تكثيف إجراءات التوعية والتحسيس والتكوين المستمر، ونشر وتعميم قيم التطوع في أوساط الساكنة القروية لمواجهة الأخطار".

وتستهدف هذه المرحلة، بحسب البلاغ ذاته، "تكوين وتقوية قدرات المتطوعين في مجال المكافحة والتصدي الاستعجالي لحرائق الغابات بعمالة اكادير ادوتنان بهدف تعزيز قدرات وكفاءات العنصر البشري (المتطوعين) من أجل الحد من الحرائق وفق برنامج تكويني نظري وتطبيقي، يستهدف 15 عنصرا من المتطوعين الذين تم انتقاؤهم خلال مرور القافلة بالدواوير المستهدفة من أجل التوعية والتحسيس والتنشيط التربوي في مجال الوقاية من أسباب اندلاع حرائق الغابات وكبح جماحها في بدايتها".