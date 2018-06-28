24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)

  4. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  5. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مشاريع سياحية تقود ساجد إلى الجهة الشرقية

مشاريع سياحية تقود ساجد إلى الجهة الشرقية

مشاريع سياحية تقود ساجد إلى الجهة الشرقية
هسبريس من الرباط
الخميس 28 يونيو 2018 - 00:35

عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الأربعاء، اجتماعا رفقة والي الجهة الشرقية ورئيس الجهة، بحضور مسؤولين بالوزارة، ومسؤولي المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خصص لدراسة المشاريع التي تهم قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالجهة الشرقية.

وقد تم، بهذه المناسبة، تقديم نتائج عمل اللجنة التقنية التي كلفها الوزير بدراسة جميع المشاريع السياحية والعراقيل التي تحول دون تأهيلها وآفاق الاستثمار بالجهة وتطوير منظومة النقل الجوي ودعم الصناعة التقليدي والاقتصاد الاجتماعي.

كما تم تقديم عرض يهم هذه المشاريع والتركيبة المالية لها، وكذا الشركاء الداعمين.

كما عقد ساجد، في الفترة الزوالية، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوالي ورئيس الجهة، جلسة عمل مع رؤساء الجهات الإفريقية الحاضرة بمدينة وجدة في إطار فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.