مشاريع سياحية تقود ساجد إلى الجهة الشرقية

هسبريس من الرباط

عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الأربعاء، اجتماعا رفقة والي الجهة الشرقية ورئيس الجهة، بحضور مسؤولين بالوزارة، ومسؤولي المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خصص لدراسة المشاريع التي تهم قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالجهة الشرقية.

وقد تم، بهذه المناسبة، تقديم نتائج عمل اللجنة التقنية التي كلفها الوزير بدراسة جميع المشاريع السياحية والعراقيل التي تحول دون تأهيلها وآفاق الاستثمار بالجهة وتطوير منظومة النقل الجوي ودعم الصناعة التقليدي والاقتصاد الاجتماعي.

كما تم تقديم عرض يهم هذه المشاريع والتركيبة المالية لها، وكذا الشركاء الداعمين.

كما عقد ساجد، في الفترة الزوالية، رفقة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوالي ورئيس الجهة، جلسة عمل مع رؤساء الجهات الإفريقية الحاضرة بمدينة وجدة في إطار فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.