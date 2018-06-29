توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نوعا ما، ومشمسا بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

كما سي لاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ما بين أكادير وطرفاية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 32 و 38 درجة بشرق المملكة، وما بين 37 و41 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، وما بين 23 و27 درجة بالسواحل، وما بين 26 و 32 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الأرجاء.