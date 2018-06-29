عامل العرائش يشرف على تعيين رجال سلطة جدد

هسبريس من العرائش

أشرف مصطفى النوحي، عامل عمالة إقليم العرائش، على حفل تنصيب مجموعة من رجال السلطة الجدد الذين قدموا من مختلف العمالات والأقاليم لمزاولة مهامهم بالإدارة الترابية في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، بحضور الهيئات القضائية والسلطات الأمنية بإقليم العرائش والنواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني.

وقد جاءت تعيينات رجال السلطة من مختلف الفئات على الشكل التالي: حسن بوازيض رئيسا لقسم الشؤون الداخلية، محمد أديب برادة باشا لمدينة العرائش، كريم انزالي باشا لمدينة القصر الكبير، ادريس الشايب رئيسا لدائرة الضرية سيدي العربي بمدينة العرائش، نجيب ابو العزائم رئيسا للدائرة الحضرية للا منانة، محمد النويتي رئيسا للدائرة الحضرية مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير، سعيد الدربالي رئيسا للدائرة الحضرية المرينة بمدينة القصر الكبير.

كما تم تعيين أسماء هرهر قائدا بقسم الشؤون الداخلية بالإقليم، وعبد الإله أبو الحسن قائدا على سوق الطلبة، ومحمد باسفو قائدا على تطفت، ومولاي علي العلوي قائدا على بني عروس، وجلال العبروقي قائدا لخميس الساحل، ومحمد اخريف قائدا على ريصانة، ومحمد حمو قائدا على سيدي سلامة، وبدر الدين الكراوي قائدا لبني جرفط، وجلال الموحاض قائدا للملحقة الادارية الثالثة بمدينة العرائش، وصفاء بوكاري قائدا للملحقة الإدارية الأولى بمدينة القصر الكبير، ومحمد الخشين قائدا للملحقة الإدارية الخامسة بمدينة العرائش، والشرقي موفكير قائدا للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة العرائش.

كما تم تعيين علي مشطاني الادريسي قائدا للملحقة الإدارية الأولى بمدينة العرائش خلفا لمصطفى بشران الذي عين على رأس الملحقة الإدارية السادسة، ورشيد الوالي قيصر قائدا الملحقة الإدارية السادسة بمدينة القصر الكبير خلفا لمحمد كريمش المُعيّن على رأس الملحقة الإدارية الثانية بالمدينة نفسها خلفا لمحمد امزيل الذي تم تعيينه قائدا على رأس الملحقة الإدارية الثالثة، الذي خلف بدوره بن الطاهر العواد الذي عين على رأـس الملحقة الإدارية الخامسة محل أمين جمايلي الذي تمت تسميته قائدا على الملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة ذاتها، وأخيرا عبد الرحمان بوسعيد خليفة قائد على رأس الملحقة الإدارية السابعة بمدينة العرائش.

ونوه مصطفى النوحي، عامل عمالة إقليم العرائش، في كلمته، برجال السلطة الذين غادروا عمالة الإقليم للعمل بمختلف العمالات والأقاليم الأخرى، مشيدا بتفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، متمنيا لرجال السلطة الجدد التوفيق في المهام المسندة إليهم.