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كُتّاب وآراء
مسيرة تندد بـ"أحكام الريف" في مدينة مراكش
نظمت الهيئة المحلية بمراكش لدعم الحراك الشعبي، الخميس، مسيرة انطلقت من شارع محمد الخامس وتوقفت بساحة الحارثي، للتضامن مع سكان الريف والتنديد بالأحكام القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف" بعد عام من سير المحاكمة الابتدائية، والتي وزعت ضمنها أحكام وصلت إلى 20 سنة من السجن النافذ.
ورفع مواطنون ونشطاء مدنيون وطلبة وحقوقيون وفاعلون سياسيون، شاركوا بكثافة في هذه المسيرة تلبية لنداء الهيئات الديمقراطية اليسارية والتقدمية بمراكش، شعارات تندد بالأحكام القضائية التي وصفوها بالقاسية، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف.