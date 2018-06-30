توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي للمملكة.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات أو أمطار ضعيفة فوق السواحل والسهول ما بين الجديدة وطرفاية.

كما سي لاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية مع تكون كتل من الضباب ونزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل، إضافة إلى انتشار سحب ركامية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس. عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

كما يرتقب تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 28 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و 22 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 21 و 26 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 27 و 33 درجة بالسهول الأطلسية والداخلية ومنطقة طنجة والسايس وداخل منطقة سوس وشمال المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و 40 درجة بهضبة ملوية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وكاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الأرجاء.