24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2706:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. غياب المستشفى الجامعي يقض مضجع المرضى وطلبة الطب بسوس (5.00)

  2. في الترافع عن الأمازيغية باللغة العربية (5.00)

  3. الجيش الإسرائيلي يوصي بتأجيل الحرب ضد غزة (5.00)

  4. خبراء الأمم المتحدة يناقشون آثار انضمام المغرب إلى "سيدياو" (5.00)

  5. بعد عاميْن من المنع .. المغاربة يتشبثون بالأكياس البلاستيكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | صِدقي.. شيخ يواصل التحصيل الجامعي بخريبكة

صِدقي.. شيخ يواصل التحصيل الجامعي بخريبكة

صِدقي.. شيخ يواصل التحصيل الجامعي بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 29 يونيو 2018 - 18:15

في سنّ يتجاوز 67 عاما ببضعة أشهر، ناقش الطالب الشيخ أحمد صدقي، عشية اليوم بالكلية متعددة التخصصات بخريبكة، بحث نيل شهادة الإجازة في شعبة الدراسات العربية؛ وهو الذي حصل، منذ ثلاث سنوات، على شهادة البكالوريا في فئة الأحرار، وأثار حينها استحسان متتبعي الشأن التعليمي على الصعيدين المحلي والوطني.

نيل شهادة البكالوريا في سن متقدمة، ومتابعة الدراسة الجامعية بكلية خريبكة، ربطهما أحمد صدقي بالعزيمة القوية التي حباه الله بها، مشيرا إلى أنه سيواصل تحصيل العلم الجامعي لنيل الماستر والدكتوراه، ما دام في العمر بقيّة.

وأضاف أحمد صدقي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لم يتغيّب عن أي حصة دراسية طيلة سنوات الدراسة الجامعية. كما أن النقط التي حصل عليها في مختلف الامتحانات السابقة كانت في المستوى المطلوب، مشدّدا على أن إدارة الكلية والأساتذة الجامعيين والطلبة كانوا يعاملونه تعاملا مميّزا.

يشار إلى أن أحمد صدقي خصص بحث نيل شهادة الإجازة لمناقشة موضوع "القصة القصيرة في المغرب"، تحت إشراف الأستاذ الجامعي الشرقي نصراوي، وعمل على تقديم بحثه أمام عدد من الحاضرين؛ من بينهم نائب عميد الكلية، وأساتذة جامعيون، وطلبة وطالبات، وبعض معارفه وأصدقائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.