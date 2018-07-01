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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 01 يوليوز 2018 - 05:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة الغربية للمرتفعات والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

هذا مع تشكل سحب أخرى منخفضة عند الليل والصباح، تصاحبها بعض الكتل الضبابية وذلك بالقرب من السواحل الجنوبية.

وسيلاحظ كالعادة، تمركز بعض السحب الركامية خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس.

عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

فضلا عن تناثر حبات رملية بكل من داخل الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بأقصى كل من الجنوب- الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 21 و26 درجة بالمرتفعات وبسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 27 و33 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي وسيدي افني عند الزوال، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب بوجدور.

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