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جامعة صيفية لشباب من الجالية في شمال المملكة

جامعة صيفية لشباب من الجالية في شمال المملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 09:35

وقّع كل من عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وإلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، بمقر مجلس الجهة، مشروعَ اتفاقية شراكة من أجل تنظيم جامعة صيفية لفائدة شباب من المغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تنظيم جامعة صيفية لفائدة 120 من الطلبة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و23 يوليوز 2018؛ وسيشارك فيها أيضا 15 طالبة وطالبا يتابعون دراساتهم العليا بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وتهدف هذه الجامعة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للأجيال الصاعدة من أبناء الجالية المغربية وتقوية روابطهم بوطنهم الأم.

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