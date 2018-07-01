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كُتّاب وآراء
طلبة يحتجون على غياب صرف منح بإقليم وزان
حالة من القلق يعيشها عشرات الطلبة المنحدرين من إقليم وزان، الذين تم نشر أسمائهم ضمن لائحة الطلبة الممنوحين برسم الموسم الدراسي الجامعي 2018/2017 دون أن يستفيدوا من المنحة إلى حد الآن.
وكانت اللجنة الإقليمية لتوزيع منح التعليم العالي قامت بدراسة ملفات طلب المنح، كما نشرت لوائح الممنوحين بعدما أشرت عليها عمالة إقليم وزان، دون أن يتوصل الطلبة المعنيون بمنحهم.
وفي هذا الصدد عبر مجموعة من الطلبة المتضررين، في تصريحات متطابقة، عن رفض هذا الغموض الذي يكتنف مصير اللوائح، مطالبة الجهات المختصة بالكشف عن مآلها، وملوّحة في الوقت نفسه بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية ضد أي قرار تترتب عنه أضرار.
واستنكر الطلبة المتضررون ما سموه "التلاعب الذي طالهم بعدما تلقوا إشعارا من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان يصنفهم ضمن فئة الممنوحين؛ فيما تغيب أسماؤهم عن الموقع المخصص للمنح"، معتبرين ذلك "تناقضا يضرب مصداقية العملية".
ويطالب المتضررون من هذه الوضعية الجهات الإدارية المسؤولة عن هذا الاختلال بالتواصل والتفاعل مع المشكل الذي يهدد مسارهم الدراسي، لاسيما أن غالبيتهم تنحدرو من طبقة اجتماعية تعاني الهشاشة في المناطق القروية.