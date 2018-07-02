مئات المستفيدين من قافلة طبية في سيدي غياث

إبراهيم مغراوي

استفاد أكثر من 2290 شخصا من فحوصات وعلاجات قدمت في إطار قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمت بجماعة سيدي غياث بإقليم الحوز، من طرف الفضاء الجمعوي، بدعم من عمالة إقليم الحوز والجماعة الترابية، وبشراكة مع منتدى تواصل الثقافات وجمعيات المتجمع المدني.

الحملة الطبية، التي استفادت منها الفئات الهشة بدواوير جماعة سيدي غياث، شملت ثمانية تخصصات تتمثل في الطب العام والترويض الطبي وطب العيون والضغط الدموي ومرض السكر وطب النساء والقلب والشرايين وطب الأطفال.

وأشرف على هذه المبادرة الطبية طاقم طبي متنوع؛ يتكون من أطباء وممرضين وإداريين، وتميزت بتوزيع الأدوية. كما استفاد مرضى العيون من النظارات.