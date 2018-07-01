الأكاديمية تغلق مؤسسة "طيبة" التعليمية في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس قرارا يقضي بالإغلاق النهائي لمؤسسة "طيبة" للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي الكائنة بمدينة فاس، مطالبة في قرارها، الذي اطلعت عليه هسبريس، المتصرف في شركة Taibatoune، المسؤولة عن تسيير المؤسسة المذكورة، بإيداع ملفات التلاميذ والعاملين لدى المديرية الإقليمية بالمدينة ذاتها.

وعلل القرار ذاته إغلاق مؤسسة "طيبة" بقيام المتصرف في الشركة، التي أبرمت عقد الكراء الجديد لمقر هذه المؤسسة للتعليم الخصوصي، بفتح أبوابها موسم 2017/2018 بدون ترخيص؛ وذلك بعد أن سُمح لها بتسيير المؤسسة مؤقتا في الموسم الذي سبقه، بدل الشركة المؤسسة التي تمت تصفيتها قضائيا، حسب الوثيقة ذاتها.

وكان مسؤولو وأطر هذه المؤسسة، التي تستقطب حوالي 800 تلميذ وتلميذة، ويشتغل بها 150 إطارا تربويا وإداريا، نظموا، مدعومين بآباء وأمهات التلاميذ المتمدرسين بها، وقفة احتجاجية وسط الأسبوع الحالي، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، نددوا من خلالها بهذا القرار الذي اعتبروه تعسفيا في حق مؤسسة عمرها 14 عاما.