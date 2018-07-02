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كُتّاب وآراء
"ألسا" الإسبانية تلج الرباط بدل حافلات "ستاريو"
حازت الشركة الإسبانية "ألسا" المتخصصة في النقل صفقة تدبير قطاع النقل العمومي بواسطة الحافلات بالرباط وسلا والقنيطرة، لتعوض بذلك شركتي "ستاريو" و"فيوليا".
وكانت مجموعة التجمعات الحضرية "العاصمة" أطلقت عملية التنافس على التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات منذ شهور، قدمت خلالها عدة شركات دولية عروضها.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن عقد التدبير المفوض الجديد لـ"ألسا" سيستمر خمس عشرة سنة، وسيتم على إثره اقتناء 350 حافلة جديدة لتعويض الأسطول الحالي المهترئ، وتأهيل بعض الحافلات.
وزادت تحديات النقل العمومي عبر الحافلات رغم اشتغال خطوط الترامواي، الذي يربط الرباط وسلا، حيث يعيش سكان المنطقة معاناة يومية مع التنقل، في ظل تدهور حالة الأسطول الحالي، وهو الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى اعتماد نظام تدبير مفوض جديد.
وتسعى السلطات إلى إلزام المفوض له باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة، ورفع المردودية وجاذبية النقل بالحافلات، مع احترام مجموعة من المعايير تهم التوقيت، والنظافة، وتحسين جودة الخدمات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة.
وسيكون على شركة "ألسا" تأمين شبكة النقل بالتكتل العمراني الرباط سلا الصخيرات وتمارة بطول يبلغ حوالي 1084 كلم، والتي تضم 58 خطاً، فيما يبلغ عدد المسافرين عبر حافلات النقل العمومي الحضري في السنة نحو 60 مليون مسافر.
وتدبر هذه الشركة، التي يوجد مقرها الرئيسي بإسبانيا، خطوط النقل الحضرية وبين الحضرية والنقل السياحي في عدد من الدول الأوروبية وشمال إفريقيا، وهي حاضرة في مدن مراكش وأكادير وطنجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
سياسة الاحتكار.
لا نعلم لمل يتم تفويت القطاع لشركة وحيدة وعدم فتح المجال للمنافسة