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الرئيسية | جهات | "ألسا" الإسبانية تلج الرباط بدل حافلات "ستاريو"

"ألسا" الإسبانية تلج الرباط بدل حافلات "ستاريو"

"ألسا" الإسبانية تلج الرباط بدل حافلات "ستاريو"
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:10

حازت الشركة الإسبانية "ألسا" المتخصصة في النقل صفقة تدبير قطاع النقل العمومي بواسطة الحافلات بالرباط وسلا والقنيطرة، لتعوض بذلك شركتي "ستاريو" و"فيوليا".

وكانت مجموعة التجمعات الحضرية "العاصمة" أطلقت عملية التنافس على التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات منذ شهور، قدمت خلالها عدة شركات دولية عروضها.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن عقد التدبير المفوض الجديد لـ"ألسا" سيستمر خمس عشرة سنة، وسيتم على إثره اقتناء 350 حافلة جديدة لتعويض الأسطول الحالي المهترئ، وتأهيل بعض الحافلات.

وزادت تحديات النقل العمومي عبر الحافلات رغم اشتغال خطوط الترامواي، الذي يربط الرباط وسلا، حيث يعيش سكان المنطقة معاناة يومية مع التنقل، في ظل تدهور حالة الأسطول الحالي، وهو الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى اعتماد نظام تدبير مفوض جديد.

وتسعى السلطات إلى إلزام المفوض له باعتماد أساليب حديثة في التدبير تروم الفعالية والنجاعة، ورفع المردودية وجاذبية النقل بالحافلات، مع احترام مجموعة من المعايير تهم التوقيت، والنظافة، وتحسين جودة الخدمات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة.

وسيكون على شركة "ألسا" تأمين شبكة النقل بالتكتل العمراني الرباط سلا الصخيرات وتمارة بطول يبلغ حوالي 1084 كلم، والتي تضم 58 خطاً، فيما يبلغ عدد المسافرين عبر حافلات النقل العمومي الحضري في السنة نحو 60 مليون مسافر.

وتدبر هذه الشركة، التي يوجد مقرها الرئيسي بإسبانيا، خطوط النقل الحضرية وبين الحضرية والنقل السياحي في عدد من الدول الأوروبية وشمال إفريقيا، وهي حاضرة في مدن مراكش وأكادير وطنجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - العاصمة الكبرى الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:29
على سلامتهم و ضروووري يكون عدد الحافلات كبير بزاف راه حشومة نبقاو نشوفو حافلة ممتلئة عن آخرها شي لاصق فشي
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20
2 - محمود الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:30
حتي مدينة الناظور جابتها شركة فيكتاليا الاءسبانية الجميل و المفرح هو ان حافلاتها ذي جودة عالية مكيفة و مدخل لذوي الاءحتياجات الخاصة و حتى في عددها و توقيتها ثم انها تربط المدن المجاورة و من هذا المنبر اشكر السيد عامل اقليم الناظور لجرأته و عدم خضوعه لمافيا ارباب الطاكسيات و الشركة القديمة المتهالكة الذين التي عارضت مصلحة المواطن كما سبق و ان عارضت مافيا النقل الطرقي ربط السكك الحديدية بمدينة الناظور الى ان دشنها جلالة الملك .كل ما اتمناه من المواطن المستعمل لهذا المكتسب المحافضة عليه لانه مرفق عمومي للجميع.
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8
3 - علي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:34
نفس مشكلة سنترال.
سياسة الاحتكار.
لا نعلم لمل يتم تفويت القطاع لشركة وحيدة وعدم فتح المجال للمنافسة
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-4
4 - مواطن من تمارة الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:42
هنيئا لساكنة العدوتين مؤقتا نظرا لقلة الحافلات التي ستأتي بها هاته الشركة . بحيث العدد الإجمالي للحافلات الجديدة هو 350 . و إذا اقتسمنا العدد على 58 خط ستعطينا 6 حافلات لكل خط . و هذا العدد غير كافي تماما . أرجو من المسؤولين ايجاد حلول جدية تلائم و الكثافة السكانية للرباط و سلا و تمارة و تامسنا و الصخيرات و عين عودة و سلا الجديدة .
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5
5 - maruan الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:43
السلام عليكم هده الحافلات ببرشلونة لها سمعة حسنة ،نتمنى أن تحدو نفس الحدو بالمغرب باثمان معقولة .ولكن يجب على المسافرين ايضا أن يكونوا في المستوى المطلوب
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4
6 - لمحمدي الاثنين 02 يوليوز 2018 - 10:51
مبادرةفي الاتجاه الصحيح لكن عقد 15 سنة مدة طويلة لنفرض ان الحافلات تفرماو وتعاقست الشركة عن تجديد الاسطول او كان اثمنة التذاكر مرتفع او مشاكل في التوقيت كيف سيتم فسخ العقد.ملاحظة كونترول في الحافلات عن اقتناء التذاكر موجود فقط في المغرب عبر العالم .الكنترول كايكون من الشيفور دخلت خلص من الباب الامامي.افضل حارس امن مسلح من رجال الامن عوض كونترول!!!!!!
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