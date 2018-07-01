24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  4. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  5. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | شيوخ الصحراء يتشبثون بالحكم الذاتي أمام كولر

شيوخ الصحراء يتشبثون بالحكم الذاتي أمام كولر

شيوخ الصحراء يتشبثون بالحكم الذاتي أمام كولر
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 01 يوليوز 2018 - 21:45

شدد منتخبو وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب، خلال لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد للنزاع.

وأكدت مداخلاتهم، خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن "هذه المبادرة التي تقدم بها المغرب تتميز بجديتها وواقعيتها، وحظيت بدعم المنتظم الدولي".

كما دعوا المبعوث الأممي هورست كولر إلى "دعم هذا المقترح الذي يصون كرامة الصحراويين ويضمن الحرية والحقوق لكافة الساكنة"، وسجلوا أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش على إيقاع نهضة تنموية غير مسبوقة، تعززت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في نونبر 2015 بالعيون، بمناسبة تخليد الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء".

وبهذه المناسبة استعرض رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، ينجا الخطاط، المشاريع التنموية التي يتم انجازها بهذه الجهة، في إطار النموذج الذي خصصت لإنجازه ميزانية تبلغ 77 مليار درهم، منها حوالي 18 مليار درهم رصدت لانجاز مجموعة من المشاريع بهذه الجهة.

وذكر أن جهة الداخلة عرفت قفزة تنموية منذ عودتها إلى الحوزة المغربية، والتي تعززت في إطار هذا النموذج التنموي بفضل أجواء السلم والطمأنينة التي تسود هذه الربوع، منوها بالمجهودات المبذولة من اجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه الأقاليم .

وقال الخطاط، في تصريح صحافي، إن "زيارة هورست كولر إلى المنطقة شكلت مناسبة للاطلاع عن قرب على المنجزات التنموية في مختلف المجالات التي تحققت بهذه الجهة، بفضل العناي التي يحيط بها الملك محمد السادس الأقاليم الجنوبية للمملكة"،.

وأضاف المنتخب الجهوي نفسه أن الموعد الأممي نفسه فرصة، أيضا، للوقوف على أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت قيادة الملك محمد السادس وجهود في المنطقة وعموم المملكة.

وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كولر مع والي الجهة، لمين بنعمر، بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية، بعد حلول مبعوث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية، بمدينة الداخلة بعد زيارته لمدينتي العيون والسمارة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414، في 27 أبريل 2018، الذي جدد من خلاله مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما أن القرار عينه جدد دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حلالة 59 الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:00
هل الشيوخ الصحراويين هم من استشهدوا و تعوقوا و خلفوا وراءهم يتامى و أرامل شرفا لتحرير كل جزء من الصحراء المغربية ؟ ثلة من الانتهازيين تجعل من نفسها عامل حسم في القضية. الأرض مغربية من طنجة الى لگويرة. و لسنا في حاجة للمساومة أو من ينوب عن الدماء التي زهقت شرفا للوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - Amir الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:14
الحكم الذاتي الموسع يعني ان تقوم ساكنه الصحراء باداره جميع شؤونها بنفسها. وتبقى الحدود والشؤون الخارجيه في يد الرباط.
وفي حال قبول جبهه البولزاريو بهذا الطرح كحل نهائي هل ستوفي السلطه المخزنيه بذالك اي سوف لا تتدخل في الشؤون الداخليه للصحراويين.
شخصيا لا اظن ولهذا الامم المتحده لها تحفضاتها وسوف تشترط ظمانات واضحه من مجلس الامن الدولي في حال حدوث ذالك. لانها تعرف تحرمياتنا.والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
3 - omar الأحد 01 يوليوز 2018 - 22:17
الصحراويون مستفدون بشكل كبير من استمرار المشكل و بقائه معلقا, فهم يستحلون الإمتيازات التي يستفدون منها من الدولة. هدا بحد داته أعتبره خطأ كبير و يلعب ضد الوحدة الوطنية لأنه ينتج مواطنين بوطنية مزيفة , ما إن تقطع عنهم الإمتيازات حتى ينقلبون عليك. الوطنية المغربية ليست للبيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.