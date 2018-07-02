24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1713:3617:1720:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  3. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  4. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

  5. الزفزافي: الزعامة والانفصال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 02 يوليوز 2018 - 05:04

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية ، هذا فضلا عن ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي حيث ستكون مصحوبة ببعض الكتل الضبابية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية والسفوح الشرقية للأطلس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، خلال الظهيرة ، عدا ذلك، ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

كما سيلاحظ تناثر حبات رملية بكل من الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الغرب بالسهول الشمالية الغربية وشمالية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بأقصى كل من الجنوب- الشرقي وجنوب البلاد، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وبسواحل كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وما بين 31 و36 درجة بالسايس وشمال المنطقة المنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 36 و43 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.