24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. أساتذة مغاربة يشكلون "ائتلاف الباحثين الشباب" (5.00)

  4. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

  5. الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | خدمات طبية تصل إلى سكان سفوح جبال أكادير

خدمات طبية تصل إلى سكان سفوح جبال أكادير

خدمات طبية تصل إلى سكان سفوح جبال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 01 يوليوز 2018 - 16:02

استفاد نحو 825 شخصا من مختلف الفئات العمرية في كل من "إغيل أُضرضور" وآيت المودن ودواوير أخرى بأكادير، طيلة يومي السبت والأحد بمدرسة "مسكينة" الابتدائية، من فحوصات واستشارات طبية متعددة التخصصات ضمن قافلة طبية نظمتها جمعية "أجديك" للتنمية والمحافظة على البيئة.

وشملت التخصصات أمراض السكري والغدد، والقلب والشرايين، والجهاز الهضمي، والنساء والتوليد، والطب الباطني، وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى الطب العام. وأشرف طاقم طبي وتمريضي، يتكون من عشرين طبيبا وممرضا، على هذا التدخل التطوعي.

بوجمعة المهين، رئيس جمعية "أجديك" للتنمية والمحافظة على البيئة، قال في تصريح لهسبريس: "هذه العملية الإنسانية التي نظمت لفائدة سكان سفوح الجبال بأكادير شهدت توافد عدد كبير من المستفيدين، ويرجع ذلك بالأساس إلى وضعية الهشاشة التي يعيشونها والبعد عن المؤسسات الاستشفائية".

وأوضح المتحدث أن تنزيل هذا الشق الاجتماعي من برنامج الجمعية كان بتنسيق وتعاون وطيدين مع السلطات المحلية، ومندوبية وزارة الصحة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وجمعية داء السكري.

ونوه رئيس جمعية "أجديك" للتنمية والمحافظة على البيئة بالطاقم الطبي والتمريضي وكل المتطوعين الذين ساهموا في هذه الالتفاتة الإنسانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.