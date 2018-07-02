24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:17
|13:36
|17:17
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
- الزفزافي والإجماع المغربي
- العلوي وانقلاب الصخيرات
- بخلاف رأي أوريد: طوق نجاة المغاربة في وحدتهم الوطنية
- وزير مغربي سابق يدعو إلى مراجعة عميقة لاتفاقيات التبادل الحر
الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)
- مدير "دانون" يستعين بخبيرة لتحديد "سعر عادل" للحليب بالمغرب - (132)
- مفاجأة .. ضربات الترجيح تخرج "لاروخا" من المونديال أمام روسيا - (113)
- عقوبة قاسية تنتظر حارث بعد ارتكاب حادثة سير قاتلة في مراكش - (110)
- الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات - (102)
- لماذا يقبل المغاربة دفن المرتد والكافر بجانب موتى المسلمين؟ - (85)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
محتجون يتضامنون مع الزفزافي والمهداوي بوزان
خاضت عدد من الهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية والطلابية بمدينة وزان وقفة احتجاجية، ليلة الأحد، أمام مقر عمالة إقليم وزان، تضامنا مع المدانين في "حراك الريف"، واصفين الأحكام التي حوكموا بها بـ"الجائرة" و"الظالمة"، كما طالبوا بالإفراج الفوري عنهم.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة ومنددة بالأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومن معه، وفي حق الصحافي حميد المهداوي، من قبيل: "المعتقل خلا الوصية لا تنازل على القضية"، و"الشعب يريد سراح المعتقل".. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين بدون قيد أو شرط.
وأوضحت الهيئات المنظمة للوقفة الاحتجاجية، من خلال وثيقة توصلت بها هسبريس، أن "الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية بإقليم وزان تابعت بقلق شديد الأحكام القضائية الظالمة والجائرة الصادرة في حق معتقلي حراك الريف الشعبي والسلمي، عقب مطالبتهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمشروعة".
كما سجلت "التعاطي السلبي للدولة المغربية مع حراك الريف، رغم تحذير الأصوات الديمقراطية من خطورة الوضع"، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "تروم إسكات كل الأصوات الحرة التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية"، وأنها استمرار "لممارسات سنوات الجمر والرصاص، وتكشف زيف الشعارات التي ما فتئت ترفعها الدولة المغربية من قبيل: دولة الحق والقانون، وإصلاح منظومة العدالة، والإنصاف والمصالحة".
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد السلام علالي، رئيس فرع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق التضامن والتنديد بالأحكام الجائرة والقاسية، التي صدرت في حق نشطاء ومناضلي حراك الريف، وفي حق حميد المهداوي، صحافي الرأي المدان ظلما وعدوانا، ولرفع الظلم عن معتقلي حراك الريف، عبر إسقاط هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وتقديم الاعتذار لهم ولعائلاتهم".
وحمّل الناشط الحقوقي الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، سواء في الريف أو في كافة مناطق المغرب جراء هذه الأحكام التي وصفها بـ"الظالمة" و"الجائرة"، داعيا جميع المغاربة إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 8 يوليوز بالدار البيضاء من أجل الضغط لإطلاق سراح المعتقلين.