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كُتّاب وآراء
مصلحة الأطفال الخدّج تعزّز العرض الصحي بسطات
تعزّز، الاثنين، العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بتهيئة وإحداث وحدة طب الأطفال ووحدة طب الخدّج ومصلحة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والتكفل بهم في ظروف طبية جيدة.
المصالح الطبية المحدثة، التي أشرف على افتتاحها مساء اليوم الاثنين كل من عامل إقليم سطات والمندوب الإقليمي للصحة ومدير المستشفى وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، جاءت نتيجة شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الإقليمي لسطات.
خالد رقيب، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المرفق الصحي المذكور تعزّز اليوم بافتتاح المصلحة الجديدة لطب الأطفال، وهي ثمرة للشراكة الثانية من أصل ثلاث شراكات بين المجلس الإقليمي لسطات ووزارة الصحة.
وأضاف رقيب أن المستشفى عرف تأهيلا شاملا بعد الشراكة الأولى بين المجلس الإقليمي ووزارة الصحة بقيمة 10 ملايين درهم، في حين أن الشراكة الثانية تهمّ مصالح طب الأطفال، كما سيتم بناء مركز جديد للتشخيص في إطار الشراكة الثالثة.
وجوابا عن سؤال حول الطاقة الاستيعابية وكفاية الموارد البشرية، قال مدير المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات إنها سترتفع إلى 30 سريرا، مع تحسين ظروف الاشتغال، كما سيتم تجهيز مصلحة طب الأطفال الخدّج من قبل وزارة الصحة، للرقي بالخدمات وتلبية طلبات المواطنين، والتخفيف من توجيه المرضى نحو البيضاء.
وأكد رقيب على التزام وزارة الصحة بتعيين الموارد البشرية، خاصة على مستوى وحدة طب الأطفال الخدج وإنعاشهم، بعد إخضاعهم للتداريب بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، مع توفير المعدّات الخاصة بهذه المصلحة في إطار صفقة أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء- سطات.