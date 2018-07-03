معرض الاقتصاد الاجتماعي بوجدة يستقبل آلاف الزوار

هسبريس من وجدة

تجاوز عدد الزائرين لفعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي نظم تحت رعاية الملك محمد السادس بمدينة وجدة تحت شعار "فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد"، أزيد من 40 ألف زائرة وزائر.

وأكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال الحفل الاختتامي للمعرض، على نجاح فعاليات هذه التظاهرة التي عرفت صدى طيبا ونجاحا كبيرا على مختلف المستويات، سواء من حيث التنظيم أو من حيث نوعية المنتجات المعروضة وجودتها أو عدد المشاركات والمشاركين الممثلين للنسيج التعاوني والجمعوي، مشيرا إلى أن العدد المهم يبرهن على المهارة والاحترافية وتوضح جاذبية المنتوجات المعروضة التي تستجيب لمختلف الاذواق والحاجيات.

وكشف بعوي عن أن عدد المشاركين في الدورة المقبلة من المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتضاعف، مشيرا إلى أن مشروع إحداث منصة خاصة بتثمين المنتوجات المحلية والتضامنية ستنطلق به الأشغال خلال شهر شتنبر المقبل، بالإضافة خلق منصة معلوماتية مشتركة للتجارة الإلكترونية تسهم في الترويج للمنتوجات وتتيح التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة الرقمية في هذا المجال، وتسمح بتطوير قنوات التسويق.

وأشار بعوي إلى أن مجلس جهة الشرق يسعى جاهدا إلى استثمار علاقات الشراكة التي تربطه بعدد من الجهات الإفريقية لفتح أسواق جديدة في وجه المنتوجات فعاليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا ولوج الأسواق الدولية.

ولم يفوت رئيس جهة الشرق الفرصة للتعبير عن شكره الكبير لجميع المشاركات والمشاركين في المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومنوها بمجهودات كل الشركاء والمتعاونين المساهمين في نجاح هذه التظاهرة التي شدد على أهمية الارتقاء بجودة تنظيمها خلال الدورات المقبلة.

وعرف المعرض، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب 3000 متر مربع، مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مختلفة تمثلت في إقامة ورشات تكوينية استفاد منها المهنيون والفاعلون في القطاع، بالإضافة للتعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض، بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين وتمكينهم من أدوات وآليات تساعدهم في تطوير منتجاتهم على قاعدة الجودة والتنافسية، فضلا على الرفع من معاملاتهم المالية والتسويقية.

وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات، من خلال خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.

يذكر أن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظم بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق ووكالة تنمية الشرق ومكتب تنمية التعاون وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ووكالة التنمية الاجتماعية والمؤسسات البنكية.