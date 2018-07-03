مصطافون يشْكون "حملات انتقائية" بشواطئ البيضاء

هسبريس – محمد لديب

تحاول سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بتعاون مع سلطات عمالات عين السبع وأنفا والنواصر، محاصرة نشاط شبكات منظمة متخصصة في الاستغلال غير القانوني لشواطئ الجهة الممتدة من زناتة إلى دار بوعزة مرورا بعين السبع وعين الذياب.

وتأتي هذه المحاولات مباشرة بعد تعدد شكايات المصطافين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لأداء مبالغ مالية غير قانونية للجلوس فوق رمال شواطئ العاصمة الاقتصادية، تتراوح ما بين 40 و70 درهما.

وفي الوقت الذي نجحت فيه منطقة أنفا في وقف نشاط هذه الشبكات، التي تسيطر على كل مداخل شاطئ عين الذياب، استمرت متاعب المصطافين المتوجهين إلى باقي المناطق؛ من ضمنها منطقة المحمدية وزناتة ودار بوعزة.

وقال الحسين نصر الله، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء، إن ما يعيشه المصطافون في شواطئ مدينة الدار البيضاء يعكس الفوضى التي يتسم بها تسيير شؤون هذه المدينة من لدن المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، مضيفا أن هذا الوضع ينطبق أيضا على كل المجالس التي تعاني من ظاهرة الاستغلال العشوائي وغير القانوني لهذه الفضاءات الشاطئية.

وأوضح نصر الله أن فرض مبالغ مالية على المصطافين من لدن مجهولين يعتبر أمرا غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويتعين على الجماعة المعنية التدخل بقوة لفرض النظام والضرب على أيدي المخالفين، وهذا ما ينتظره المواطن من لدن مسيري مجلسه المنتخب.

ولفت رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء الانتباه إلى أن هذه التجاوزات التي تهم الاستغلال غير القانوني لشواطئ الدار البيضاء استمرت منذ صيف السنة الماضية، وسط تجاهل تام للمسؤولين المنتخبين؛ بالرغم من الشكايات المتكررة التي سجلها المواطنون على منصات الشبكات الاجتماعية، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لأداء مبالغ مالية للاستجمام على شاطئ البحر، بالرغم من ضعف قدرتهم الشرائية.