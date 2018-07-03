أعضاء مجلس جهة طنجة يصادقون على 20 نقطة

هسبريس من الرباط

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الاثنين بمقر مجلس الجهة بطنجة، على كل النقاط المدرجة (20 نقطة) في جدول أعمال دورته العادية/ يوليوز 2018.

وبعد الاستماع إلى تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (مارس 2018 ويوليوز 2018)، انتقل أعضاء المجلس إلى المرحلة الموالية والمتعلقة بمناقشة النقاط المتضمنة في برنامج عمل الدورة والمصادقة عليها.

وصادق المجلس على اتفاقية شراكة بينه وبين جهة بروفانس آلب كوت دازير الفرنسية (PACA) من أجل تعزيز الشراكة بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن الجهتين جمعتهما علاقات وطيدة للتعاون المشترك على امتداد فترات طويلة.

كما صادق المجتمعون على اتفاقية شراكة بين المجلس والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وجامعة عبد المالك السعدي من أجل تنظيم جامعة صيفية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و23 يوليوز الجاري.

وسيشارك فيها، إلى جانب الطلبة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، 15 طالبة وطالبا يتابعون دراساتهم العليا بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان. وتهدف هذه الجامعة الصيفية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية للأجيال الصاعدة من أبناء الجالية المغربية، وتقوية روابطهم بوطنهم الأصلي المغرب.

أعضاء المجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة صادقوا كذلك على اتفاقية شراكة بين المجلس وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة.

وتدارس أعضاء المجلس كذلك، وصادقوا على إعادة صياغة مقرر مجلس الجهة رقم 118/017 المتعلق بإحداث مؤسسات للرعاية الاجتماعية لدور الطالب والطالبة بالجهة. كما صادقوا على اتفاقية شراكة بين المجلس وبين وزارة التشغيل والإدماج المهني من أجل وضع وتنفيذ برنامج جهوي لإنعاش التشغيل.

كما تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بينه وبين ومجموعة الجماعات الترابية "بوهاشم" من أجل إنجاز مشاريع تنموية بتراب المجموعة.

وفي سياق ذي صلة، تمت المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

ومن أجل تنفيذ برنامج محاربة داء السل، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بينه وبين العصبة المغربية لمحاربة داء السل، بينما في مجال دعم البنية التحتية والتجهيز بمجموعة من أقاليم الجهة، صودق خلال الدورة نفسها على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة وعمالة إقليم شفشاون بحضور عامل الإقليم إسماعيل أبو الحقوق، والمجلس الإقليمي لشفشاون، وجماعة تنقوب من أجل بناء وتجهيز دار الأمومة بمركز الجماعة.

ولغاية إحداث مركز ثقافي بجماعة وادي لاو، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وبين وزارة الثقافة والاتصال ومجلس الجماعة المذكورة.

وفي مجال البنية التحتية دائما، شهدت الدورة المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووكالة إنعاش وتنمية عمالات وأقاليم الشمال والمجلس الإقليمي لتطوان والمجلس الإقليمي لشفشاون من أجل تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الزينات (دوار أشكراد) ودار أقوبع على طول 21 كلم.

ومن أجل تمويل إنجاز برنامج بناء وتهيئة وإعادة تأهيل المسالك القروية بإقليم الحسيمة، وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بينه وبين مجلس عمالة طنجة - أصيلة من أجل تمويل إنجاز برنامج بناء وتهيئة وإعادة تأهيل المسالك القروية بعمالة طنجة- أصيلة، وصادقوا كذلك على نقطة تتعلق باتفاقية شراكة بين المجلس والمجلس الإقليمي للحسيمة.

وصادق المجتمعون على اتفاقية شراكة بين المجلس وبين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان، من أجل دعم البنية التحتية والتجهيزات بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان.

وبالمناسبة ذاتها، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بينه وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية بالجهة.

واعتبارا لمكانة الرياضة بمختلف فروعها الجماعية والفردية والأهمية التي تحظى بها لدى ساكنة كل أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، تدارس المجلس وصادق على اتفاقية شراكة بينه وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إنعاش رياضة كرة القدم بالجهة.

كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لوزان والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل إعداد دراسات حول تهيئة المنتزهات الطبيعية بإقليم وزان.

وتدارس المجلس وصادق على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة الخاصة الموقعة بينه وبين والمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من أجل إنشاء مرصد لرصد الزلازل بإقليم الحسيمة. وكان مجلس الجهة قد صادق، خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة شهر يوليوز 2017 بشفشاون، على اتفاقية شراكة تنفيذية لإنشاء مرصد لرصد الزلازل لجهة طنجة تطوان الحسيمة بإقليم الحسيمة، بينه وبين والمعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس.

وقبل اختتام أشغال الدورة، تدارس المجلس وصادق على تحويل بعض فصول ميزانية السنة المالية 2018، كما جرى تقديم الخطوط العريضة لبرنامج التنمية المندمجة لإقليم وزان.