إطلاق دراسة لربط وجدة والناظور وبركان سككيا

هسبريس من الرباط

وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، جانب معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، اتفاقية شراكة مع محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تمهّد لربط مدينتي وجدة والناظور بالخطط السككي مرورا بإقليم بركان.

وتروم الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها خلال أشغال دورة يوليوز العادية لمجلس جهة الشرق، ربط جميع أقاليم جهة الشرق بالشبكة السككية؛ وذلك من أجل فك العزلة عن أقاليم الجهة، وتوفير الظروف الملائمة للمسافرين، وإنشاء القطار الجهوي.

وأكد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، أن المشروع قيد الدراسة التي ستستغرق مدة 10 أشهر، وبعد الانتهاء من الدراسة يجب البحث عن الاعتمادات المالية المقدرة بما يزيد عن 8 مليارات سنتيم.

واعتبر عبد النبي بعوي هذا الخط السككي مهما واستراتيجيا، لأنه سيعطي القوة لجهة الشرق التي تعرف إنشاء مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيلعب دورا مهما في تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة، مضيفا أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي توفير البنية التحتية الضرورية.

وعرفت الدورة العادية التي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المصادقة على جميع نقط جدول الأعمال المتعلقة بـ"تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الجهة، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بإنجاز برنامج تنمية إقليم جرادة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2020، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل مشروع إعادة إسكان قاطني المنجم القديم المهددين بخطر الانهيار الكائن بجماعة بني كيل فجيج".

كما تمت المصادقة على دراسة مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتثمين وتأهيل موقع مغارة الجمل بجماعة زكزل بإقليم بركان، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة تفريغ السمك بدوار احديج بالجماعة القروية التركوت، بالإفاضة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بخصوص الإشراف المنتدب على إنجاز مشاريع المخطط التنموي الاجتماعي في إطار التأهيل الحضري للناظور الكبير فترة 2018-2020، والمصادقة على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري لمدينة الناظور، والمصادقة على التحويلات المالية.

وتضمن جدول الأعمال أيضا، تقديم عرض من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية حول استراتيجية المكتب بجهة الشرق، وإمضاء اتفاقية الشراكة الأولية لمشروع الربط السككي الناظور وجدة عبر بركان.

وصادق أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق على اتفاقيات الشراكة والتعاون المتعلقة ببرنامج التنمية الفلاحية بإقليم جرادة المتعلقة بـ"اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج تثمين السلسة الإنتاجية للحليب بجماعتي كفايت ولبخاتة، اتفاقية شراكة من أجل تثمين النباتات الكبية والعطرية بإقليم جرادة، اتفاقية شراكة من أجل إنجاز التجهيز الجماعي لمحيط اولاد قدور بالسقي الموضعي، اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع تكثيف إنتاج العسل في إقليم جرادة، واتفاقية شراكة من أجل مشاريع فلاحية بإقليم جرادة تخص استبدال زراعة الحبوب بأشجار اللوز على مساحة 400 هكتار، واستبدال زراعة الحبوب بأشجار الزيتون على مساحة 450 هكتار، وتنمية غراسة الصبار على مساحة 200 هكتار.