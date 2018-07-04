توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وحارا نوعا ما بسوس والشياضمة.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السواحل المحيطية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مصحوبة بكتل من الضباب، فضلا عن تكون بعض السحب الغير المستقرة خلال الزوال بالأطلس المتوسط والمناطق المجاورة، عدا ذلك، ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة أو بمرور سحب عابرة من الأجواء العليا والمتوسطية.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بأقاليمنا الصحراوية والجنوب الشرقي مع مرور سحب مدارية كثيفة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بأقاليمنا الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، وغربية إلى شمالية على العموم بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وداخل سوس، وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات وبسواحل كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما بين 29 و34 درجة بالسايس، داخل السهول الشمالية والشمال الشرقي، وهضاب الفوسفاط وولماس، وسهول دكالة، والرحامنة، وعبدة، وستكون ما بين 34 و39 درجة بالشياضمة، والسهول غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والشمال الغربي لأقاليمنا الجنوبية، ومابين 39 و45 درجة بداخل سوس، والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف، وهائج بباقي المناطق الجنوبية، ما عدا ما بين كاب سيم وأكادير سيكون هائجا إلى قوي الهيجان.