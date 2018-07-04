مساحة أرض تُخرج سلاليين إلى الاحتجاج بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

نظم عدد من السكان السلاليين بدوار أولاد علي بن امحمد، جماعة وقيادة دار الشافعي بني مسكين الغربية دائرة البروج، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سطات، مدعومين بالشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، للمطالبة بتحديد مساحة أرض سلالية.

أحد السكان السلاليين المحتجّين طالب من خلال تصريح لهسبريس بتنفيذ تحديد مساحة الأرض السلالية بدوار أولاد علي بن امحمد التي تبلغ مساحتها 49 هكتارا، تفاديا لاستغلالها من فئة معينة من ذوي الحقوق دون أخرى، مشيرا إلى أن أحكاما عدّة صدرت في الموضوع تنص على تحديد مساحة الأرض السلالية دون إخراجها إلى حيز الوجود لسبب ما يعترض السلطات المحلية.

وأضاف المتحدث أن الأرض السلالية موضوع الاحتجاج كانت عارية يستغلها السكان للرعي، وأصبح البعض يستغلها في الحرث وغيره، وطالب بإخراج التحديد النهائي لمساحتها، والتعامل بجدية مع المواعيد التي أعطيت للسكان، آخرها بتاريخ 30 أبريل الماضي، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، لاستفادة جميع ذوي الحقوق منها.

وعملت هسبريس من مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة سطات استقبلت ممثلين عن المحتجين ووعدتهم بتحديد تاريخ في الأيام القادمة لإخراج التحديد إلى حيّز الوجود، بعد برمجته من قبل الجهات المعنية بالموضوع.