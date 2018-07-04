24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3006:1813:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  2. من طارق بن زياد إلى "الفراوليات" (5.00)

  3. مصر تطلب تنقل قادة حركة "حماس" إلى القاهرة (5.00)

  4. باحثون يدعون إلى تفكيك ألغام الفكر المتطرف وتعميم التعليم الديني (5.00)

  5. إسرائيل تتهم "حماس" بمحاولة الإيقاع بجنودها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الركود يدفع أسعار قاعات تنظيم الأعراس إلى التراجع بالدار البيضاء

الركود يدفع أسعار قاعات تنظيم الأعراس إلى التراجع بالدار البيضاء

الركود يدفع أسعار قاعات تنظيم الأعراس إلى التراجع بالدار البيضاء
هسبريس ـ محمد لديب
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 14:00

يشتكي معظم أصحاب قاعات الأفراح بمدينة الدار البيضاء من تراجع الطلب على خدماتهم منذ بداية فصل الصيف الحالي.

وتعاني الشركات المتخصصة في تنظيم الأفراح والحفلات من ركود معاملاتها، التي تراجعت بشكل كبير، رغم لجوئها إلى تخفيض أثمان الخدمات التي تقدمها.

وقال خالد بوعلام، المنتمي إلى هيئة مهنيي القطاع، إن الركود طال جميع أنشطة تنظيم الحفلات والأعراس، نظرا لمجموعة من العوامل التي أثرت سلبا على القطاع، ومن ضمنها تعدد المتدخلين وتراجع الطلب نتيجة تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج.

وتشير البيانات المتوفرة إلى استمرار تسجيل ارتفاع في نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، إذ بلغت 60 في المائة.

وأكدت دراسة لمؤسسة "فاميلي أوبتيمر"، المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، ارتفاع نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة، إذ بلغ عددهن 8 ملايين امرأة؛ فيما أوردت أن نسبة الرجال غير المتزوجين زادت بنحو 2.6 في المائة.

أمام هذا التراجع في مؤشرات الزواج داخل أوساط الشباب المغربي، يحاول مهنيو تنظيم الحفلات ملاءمة عروضهم مع واقع تراجع القوة الشرائية للأسر المغربية.

وفي هذا الإطار قال بوعلام إن الأسعار تراجعت بمستويات فاقت تلك التي سجلت العام الماضي، الذي عرف أيضا تراجعا في أداء القطاع.

المتحدث ذكر في تصريح لهسبريس أن "الأمور تفاقمت هذه السنة، والطلب أصبح شبه منعدم مقارنة مع السنة الفارطة، وهو ما دفع المهنيين إلى تخفيض أسعار كراء قاعات الأفراح بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 في المائة، والأمر نفسه ينطبق على أطباق وجبات الأعراس".

وأضاف بوعلام: "خلال السنة الماضية كانت الأسر تلجأ إلى مموني الحفلات لتنظيم الأعراس، لكن هذا العام تغيرت الأمور واتجهت نحو الأسوأ.. لم يعد أي شخص يسألنا حتى عن أحوالنا، فما بالك بالسؤال عن أسعار خدماتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.