تدمير صخرة بشاطئ التامري يستنفر "التجهيز"

رشيد بيجيكن من أكادير

اضطرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الثلاثاء، إلى إصدار بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، على خلفية انتشار صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لعملية هدم صخور بالملك العمومي البحري، في شاطئ منطقة بودان بالنقطة الكيلو مترية 25 التابع للجماعة الترابية التامري شمال مدينة أكادير.

ردّ وزارة التجهيز أورد أن "لجنة مكونة من السلطة المحلية ولاية أكادير والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء أكادير إداوتنان انتقلت إلى عين المكان، من أجل الوقوف والتحقق من المعلومات المشار إليها".

وبخصوص محتوى الصور وشريط الفيديو، أوضح بلاغ الوزارة الوصية أن "اللجنة لاحظت غياب الآلة الميكانيكية المستعملة؛ غير أن أضرار ل حدودة وضعيفة الأثر قد لوحظت على الصخرة المعنية، حيث أنه وتبعا لذلك أعطى السيد والي الجهة أوامره للقيام فورا ببحث لتحديد هوية المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف المصدر ذاته: "ومن جهة أخرى، وللإخبار، تجب الإشارة إلى أن هناك مشروعا سياحيا مرخص له بنفس الشاطئ من طرف لجنة الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار طبقا للنصوص والمساطر الجاري بها العمل وخاصة الموافقة البيئة".

وصلة بالموضوع ذاته، كانت جمعية "بييزاج" بأكادير الكبير قد أوردت، ضمن تقرير لها، أنه "وفي غياب تام للمعلومة البيئية التي هي من حقنا دستوريا وقانونيا وغياب توضيحات من جهات مختصة لتنوير الرأي العام، تفاجأت جمعية بييزاج للبيئة خلال الأسبوع الماضي بتقارير تهم انتهاكات بيئية تطال جبل صخري ممتد عن شاطئ منطقة بودان بالنقطة الكيلومترية 25 شمال مدينة أكادير"، لافتة إلى أن "هذه القصاصات والصور والفيديوهات كشفت قيام جرافات وآلية حفر بأكل والتهام صخرة جبيلة التي يقدر علوها بحوالي 5 أمتار وطولها حوالي 27 مترا من قدم الجبل الممتد للطريق الوطنية رقم 01 الرابطة بين الصويرة شمالا وأكادير جنوبا".

تقرير الجمعية البيئية، الذي توصلت به هسبريس، أفاد بأن "نشطاء جمعية بييزاج لحماية البيئة قاموا بزيارة ميدانية لتمشيط المكان والوقوف على هذه الانتهاكات في حق الطبيعة والبيئة الشاطئية، والتي عرفت تغييرا في ملامحها، على اعتبار وجود أشغال تهيئة في عين المكان، بينما لاحظنا عدم وجود لأية آلية أو عمال بتاريخ الزيارة. وبعد استكشاف المنطقة الممتدة من الصخرة جنوبا إلى واد إيمي وادار شمالا، لاحظت الجمعية تغيير في ملامح المكان والشاطئ عبر وجود بناية مطعم وتهيئة المربد القديم للسيارات وتوسيعه أفقيا وتثنيته بالصخور الكبرى والأحجار الضخمة والتربة".