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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل الأقاليم الجنوبية وسوس والمنطقة الشرقية.
وستمر سحب فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية- الشرقية، فضلا عن تمركز سحب مدارية شرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون بعض السحب غير المستقرة خلال الزوال بالأطلس المتوسط والمناطق المجاورة.
وستهم كتل من الضباب المحلي السواحل الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح. عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة ومشمسة عموما، كما سيلاحظ تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بالجنوب وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 17 و23 درجة بباقي الجهات الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية وما بين 34 و40 درجة بباقي المناطق.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالمتوسط وبين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل إلى قوي الهيجان بالجنوب.