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الرئيسية | جهات | إتلاف ادوية يعفي المدير الجهوي للصحة بمراكش

إتلاف ادوية يعفي المدير الجهوي للصحة بمراكش

إتلاف ادوية يعفي المدير الجهوي للصحة بمراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:05

أقدم أنس الدكالي، وزير الصحة، بعد توصله بتقارير أنجزتها لجنة تفتيش مركزية حول مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بجهة مراكش آسفي، على إعفاء المدير الجهوي خالد الزنجاريمن مهامه.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاختلالات التدبيرية التي وقفت عليها بعض لجان التفتيش المركزية لوزارة الصحة كانت وراء إعفاء المدير الجهوي.

وكانت اللجنة نفسها قد حلت بمدينة مراكش على خلفية فضيحة إتلاف أزيد من 5 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الأنطاكي، وتحويلها إلى نفايات طبية بعد حرمان المرضى من استعمالها.

واستمع المحققون إلى عدد من المسؤولين بالمستشفى ، واطلعت اللجنة على عدد من الوثائق والملفات الخاصة بشحنات الأدوية التي توصل بها لسنوات وكيفية تدبيرها، قبل إنجاز تقرير في الموضوع.

وتفجرت هذه الفضيحة بعدما رفض مقتصد مستشفى الأنطاكي، المتواجد بحي "باب الخميس" في مقاطعة "مراكش المدينة"، الذي تم تعيينه منذ بضعة شهور، التوقيع على محاضر إتلاف هذه الأدوية بدعوى أنها نفايات طبية رغم كلفتها التي تقدر بالملايير.

المعطى جعل مسؤولي المستشفى في ورطة حقيقية، لا سيما بعد الضغوطات التي مارستها الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة من أجل الحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بشحن وإتلاف وإحراق أزيد من خمسة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي محلل الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:11
باختصار هذا هو الإجرام الحقيقي.
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33
2 - يونس الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:19
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هدا مخصوش الاعفاء خصو الحبس
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19
3 - العجب العجاب الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:21
اريد ان أسأل سؤالا واحدا لا غير لهذا المسؤول: هل احتفظ بهذه الأدوية و راكمها ليبيعها في السوق السوداء ام راكمها تعسفا و استهثارا بصحة المواطنين المحتاجين لها دون الاكثرات لمن يحتاجها؟ 5 أطنان راه جمعها غير الفم
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22
4 - مغربي بزز منكم الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:23
الاعفاء حي حق من حرم الشعب من التمريض و 20 سنة لمن طالب بمستشفى
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21
5 - مغربي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:23
اللهم إن هذا المنكر كما قالو ناس زمان "ماناكلو ما نرميه حتى يخناز و نرميه"
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18
6 - مراكشي الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:33
اكثر من عشرين سنة وهاد المشكل مطروح ولا احد يصغى .الان فقط يوقفون المدير
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8
7 - مال البؤساء يذهب فُساء الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:37
أين المحاسبة بعد المسؤولية أو اختزلت في اعفاء فقط وكان شيئا لم يكُن ،الى أين هو ذاهب هذا البلد ، على دولة كي دايرا
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12
8 - خالد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:38
لمادا الاعفاء يجب الضرب بيد من حديد على كل من غش في عمله 5 اطنان من الادوية كم تمنها انها ملاين الدراهيم. لمادا لم يستفد منها المحتاجون. المشرفين على هاته الادوية كانوا يفكرون في طريقة ما للاستفادة منها اما بيعها او توزيعها على اقاربهم. العفو من المهمة يعني ان يحافظ على الامتيازات والاجرة الشهرية. ادن من الخاسر. الخاسر هو المواطن المغربي والمواطن المحتاج لهاته الادوية.
.
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12
9 - fouad berkanais الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:44
je saisie cette occasion pour poser une question simple à Mr. le ministre de la santé qui est la suivante: une boite de comprimé bipreterax (5mg/125mg) coûte au Maroc à peu près 140 DHs et je l'ai acheté en France à 5 euros.
peut il me donner une explication à cette large différence.
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10 - محمد يس الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 16:56
نحن نعيش ثورة سلمية في مجال الصحة بفضل الله وعلى يد السيد أناس الدكالي. الفساد وبعد ما كان سيد الموقف أصبح أهون من بيت العنكبوت.
أرجو من الشرفاء من العاملين في قطاع الصحة اﻹلتحاق بقطار اﻹصلاح، وأرجو من النقابات عدم لعب دور "محامي الشيطان" في الدفاع عن الفاسدين المفسدين.
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11 - ملاحظ الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:00
السبب الرئيسي وراء مثل هته المشاكل ليس المسؤولون الصغار الذين هم دائما اكباش الاضحيات ، بل هو المديرية المركزية للأدوية. هي التي تقوم بشراء أدوية قريبة من تاريخ عدم الصلاحية بتواطؤ مع الشركات الكبرى و تلقيها للمستشفيات العمومية للتخلص منها. فالذي وجب محاسبته هو المدير المركزي مع الوزير الذي قام بالتأشير على صفقة الشراء.
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12 - مواطن2 الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:01
جزء من مظاهر الفساد التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية.....اطنان من الادوية كلفتها بالملايير يحرم منها المواطنون ويتم اتلافها.....بعد انتهاء صلاحيتها.....انه المنكر.....وقد يتكرر الامر في عدة اقاليم ....واعفاء مسؤول او مسؤولين لا يكفي.... هناك القضاء هو المؤهل للبث في الامر.وقد حان الوقت لربط المسؤولية بالمحاسبة ...ولا يمكن الافلات من المحاسبة والمتابعة والعقاب لانها الحل الوحيد للبدء في محاربة الفساد.....
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13 - رشيدة الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:01
زعم مفهمتش لي في شبلاصة ديال الدولة معندوش الضمير كياخد لبغى ويتصرف في الممتلكات الدولة لديراها اصلا لللمواطنين منين كتمشي لشي طبيب دالمخزن مكيعطيوش دوا وكيقولك تسالا مكيناش شريه في فرمسيان المواطن مسكين كيشريه في الفرمسيان وهما كيعطيوه لكيعرفوه أو كيبيعوه حرام عليهم نحن نطالب بمحاكمة هؤلاء المسؤلين عن الادوية في المستشفيات الحكومية و المستوصفات الحكومية راهم مكيعطيوش الادوية للمواطنين الدولة تقوم بواجبها والمديرين والمسؤلين مكيقوموش بالواجب هذا المدير خصويتحاكم باش يكون عبرة للمديرين الاخرين اما العفو مغيفيد بوالو
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14 - سي محمد الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 17:05
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . يامعالي الوزير هذا رآه خاصو يتحاكم لكي يكون عبرة للمفسدين المجرمين في حق المرضى . وآلله إلى خاصو السجن مع كل من شارك في هذه الكارثة . ياحسرة دكتور أو بروفسور في الطب !!!!!!!
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