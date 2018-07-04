إتلاف ادوية يعفي المدير الجهوي للصحة بمراكش

هسبريس من مراكش

أقدم أنس الدكالي، وزير الصحة، بعد توصله بتقارير أنجزتها لجنة تفتيش مركزية حول مجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بجهة مراكش آسفي، على إعفاء المدير الجهوي خالد الزنجاريمن مهامه.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الاختلالات التدبيرية التي وقفت عليها بعض لجان التفتيش المركزية لوزارة الصحة كانت وراء إعفاء المدير الجهوي.

وكانت اللجنة نفسها قد حلت بمدينة مراكش على خلفية فضيحة إتلاف أزيد من 5 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية بمستشفى الأنطاكي، وتحويلها إلى نفايات طبية بعد حرمان المرضى من استعمالها.

واستمع المحققون إلى عدد من المسؤولين بالمستشفى ، واطلعت اللجنة على عدد من الوثائق والملفات الخاصة بشحنات الأدوية التي توصل بها لسنوات وكيفية تدبيرها، قبل إنجاز تقرير في الموضوع.

وتفجرت هذه الفضيحة بعدما رفض مقتصد مستشفى الأنطاكي، المتواجد بحي "باب الخميس" في مقاطعة "مراكش المدينة"، الذي تم تعيينه منذ بضعة شهور، التوقيع على محاضر إتلاف هذه الأدوية بدعوى أنها نفايات طبية رغم كلفتها التي تقدر بالملايير.

المعطى جعل مسؤولي المستشفى في ورطة حقيقية، لا سيما بعد الضغوطات التي مارستها الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة من أجل الحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بشحن وإتلاف وإحراق أزيد من خمسة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية.