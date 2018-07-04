مدير الصحة بجهة مراكش ينفي إعفاءه من منصبه

إبراهيم مغراوي

نفى خالد الزنجاري، المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش أسفي، أن يكون أنس الدكالي، الوزير الوصي على القطاع، أقدم على إعفائه من تدبير الشأن الصحي الجهوي، مؤكدا أنه يمارس مهامه بشكل عاد، ولم يتوصل من الوزارة بأي مراسلة في الموضوع.

أما في ما يخص إتلاف أزيد من خمسة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية فأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن كل ما يرتبط بهذه العملية يتم تحت إشراف لجان تنجز تقارير بخصوص الموضوع.

وأورد الزنجاري أن "الإشاعات التي تروج بمدينة مراكش حول تقرير أسود عن واقع الصحة والمرافق العمومية بالجهة رفعه والي جهة مراكش أسفي إلى الدوائر الحكومية المركزية عارية عن الصحة".

في هذا السياق أوضحت مصادر مسؤولة من ولاية جهة مراكش أسفي أن محمد صبري، والي الجهة، هاتف صباح اليوم الأربعاء خالد الزنجاري، وتحدثا في أمور تهم قطاع الصحة، نافية أن تكون العلاقة بينهما متوترة، ومشيرة إلى أنها "طبيعية وتتميز بما يفرضه القانون بين مسؤول جهوي عن قطاع الصحة بالمنطقة ووالي جهة مراكش أسفي".

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أخيرا عزمها إجراء تغيير يهم جميع المدراء الجهويين التابعين لها بجميع جهات المملكة المغربية؛ كما يشار إلى أنها فتحت الترشيح لمنصب المدير الجهوي في وجه موظفات وموظفي الوزارة المزاولين لمهام رئيس قسم أو ما يماثله لمدة 4 سنوات على الأقل، سواء بالمصالح المركزية أو بالمصالح الممركزة.