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الرئيسية | جهات | "دوار الجياب" يتحول إلى قرية "صديقة للبيئة"

"دوار الجياب" يتحول إلى قرية "صديقة للبيئة"

"دوار الجياب" يتحول إلى قرية "صديقة للبيئة"
هسبريس من وزان
الخميس 05 يوليوز 2018 - 06:10

أطلق شباب دوار الجياب، التابع لجماعة مصمودة بإقليم وزان، ورشا بيئيا وفنيا يروم تنظيف بعض أزقة ودروب التجمع السكاني وصباغة الجدران وصنع مزهريات وتحويل نفايات الضارة إلى تحف فنية جميلة وصديقة للبيئة.

وتهدف هذه الحملة إلى جعل كل أحياء وأزقة القرية ملونة وزاهية، على غرار المبادرات التي قام بها مجموعة من الشباب عبر مختلف مدن المغرب وإضفاء حلة جديدة، في ظل غياب هذه المبادرات عن أجندات اشتغال المجالس المنتخبة.

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