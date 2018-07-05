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الرئيسية | جهات | وقفة بالرحامنة تتضامن مع "حراك الريف وجرادة"

وقفة بالرحامنة تتضامن مع "حراك الريف وجرادة"

وقفة بالرحامنة تتضامن مع "حراك الريف وجرادة"
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 04 يوليوز 2018 - 23:30

نظّم عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والجمعويين بمدينة بن جرير، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين على خلفية حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراحهم والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تطالب بها ساكنة الحسيمة والنواحي.

الوقفة، التي انطلقت بعاصمة الرحامنة بعد عصر اليوم الأربعاء، جاءت في سياق الاحتجاجات التضامنية مع الحسيمة وباقي مناطق الريف وجرادة، شجبت الأحكام التي أصدرتها جنايات الدار البيضاء في حق نشطاء الحراك، ورفعت عبارات احتجاجية غاضبة وتضامنية معهم من قبيل: "الشعب يريد سراح المعتقل"، و"حرية كرامة وعدالة اجتماعية"، و"الحسيمة يا بابا فين الثروة يا بابا واجابونا يا الكذابة"، و"الله الله يا بابا اش هاد الاعتقال يا بابا والشعارات الكذابة".

الداعون إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أوضحوا أنها "جاءت للتضامن مع ساكنة كل من الريف وجرادة وباقي المناطق المغربية، التي تقبع تحت حصار أمني رهيب"، وطالبوا الدولة بـ"الاستجابة إلى مطالب الشعب، الذي لم يعد يحتمل العيش في ظل هذه الظروف التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم".

كما دعا المنظمون المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التي من المزمع أن تنظمها الهيئات الديمقراطية يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البعمراني الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:26
لا يجب الزج بالأطفال في مثل هذه الامور تلك الطفلة التي تحمل لافتة لا تفهم معناها يجب معاقبة من أتى بها
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2 - intidam الخميس 05 يوليوز 2018 - 00:47
والله الى هذه علامة الساعه ملي الرحامنة بلاد الحجر والتراب تتضامن مع الريف نتوما زعما مطفرينو و مكتحشموش نتوما يا ناس الرحامنة خاص الي يتضامن معاكم على الزلط والتهميش الي عايشين فيه وسيرو التكمشو هادوك راه شبعو خبز أُو تايقلبو على جوا منجل اصلا هوما لا يعترفون بالعلم الوطني المغربي حتى يعتزوا بمغربيتهم ووطنيتهم عاد نتضامنو معاهم
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