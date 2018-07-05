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كُتّاب وآراء
وقفة بالرحامنة تتضامن مع "حراك الريف وجرادة"
نظّم عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والجمعويين بمدينة بن جرير، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقلين على خلفية حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراحهم والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تطالب بها ساكنة الحسيمة والنواحي.
الوقفة، التي انطلقت بعاصمة الرحامنة بعد عصر اليوم الأربعاء، جاءت في سياق الاحتجاجات التضامنية مع الحسيمة وباقي مناطق الريف وجرادة، شجبت الأحكام التي أصدرتها جنايات الدار البيضاء في حق نشطاء الحراك، ورفعت عبارات احتجاجية غاضبة وتضامنية معهم من قبيل: "الشعب يريد سراح المعتقل"، و"حرية كرامة وعدالة اجتماعية"، و"الحسيمة يا بابا فين الثروة يا بابا واجابونا يا الكذابة"، و"الله الله يا بابا اش هاد الاعتقال يا بابا والشعارات الكذابة".
الداعون إلى هذه الوقفة الاحتجاجية أوضحوا أنها "جاءت للتضامن مع ساكنة كل من الريف وجرادة وباقي المناطق المغربية، التي تقبع تحت حصار أمني رهيب"، وطالبوا الدولة بـ"الاستجابة إلى مطالب الشعب، الذي لم يعد يحتمل العيش في ظل هذه الظروف التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم".
كما دعا المنظمون المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التي من المزمع أن تنظمها الهيئات الديمقراطية يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء.