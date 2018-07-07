مديرية اشتوكة تحتفي بالتلاميذ المتفوقين دراسيا

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أشرف الكاتب العام لعمالة اشتوكة آيت باها، الأربعاء، بمعية المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها، على حفل "التميّز"، لفائدة التلاميذ المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2018/2017، بحضور المنتخبين المحليّين ورؤساء المصالح الخارجية والأطر الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى عائلات وأسر المحتفى بهم من التلميذات والتلاميذ.

عبد الهادي بوناكي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال، في تصريح لهسبريس، إن "الحفل نُظم بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، وجاء في إطار تكريس ثقافة الاعتراف، وتشجيع التلاميذ على النجاح والتميز وتحفيزهم"، معبرا عن تنويهه بالنتائج الدراسية المحصل عليها بمختلف الأسلاك التعليمية، والتي "عرفت تقدما نسبيا بالمقارنة مع سنوات خلت"، مشيدا في الوقت نفسه بدور الأطقم التربوية والإدارية والسلطات والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح المسؤول الإقليمي على قطاع التربية الوطنية أن "المناسبة الاحتفالية، بمناسبة عيد العرش واختتام السنة الدراسية الجارية، أُقيمت من أجل تتويج 57 من المتفوقين، سواء في الامتحانات الإشهادية أو في مختلف الأنشطة الموازية الأخرى، التي تسهم أيضا في التفوق الدراسي، وهو التفوق الذي كان ثمرة تضافر جهود كل الأطر وموظفي المديرية وشركاء القطاع".

وأورد المتحدّث أن "المديرية احتلّت المرتبة الثانية في نسب النجاح بالسنة الثانية بكالوريا على مستوى جهة سوس ماسة بنسبة نجاح بلغت 64.30 في المائة، كما بلغت نسبة النجاح في مستوى الثالثة إعدادي 60.02 في المائة، فيما تجاوزت نسبة النجاح في السنة السادسة ابتدائية 86 في المائة".

وعرف الموعد الاحتفالي ذاته تقديم عروض فنية من أداء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، كما شهد أداء مقطوعات موسيقية وغنائية من أطفال وفرق شبابية محلية، مع توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين.