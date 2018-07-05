24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
- دكاترة يحتجون في الرباط
- توترات تؤدي إلى إقالة الحكومة في كوت ديفوار
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (272)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (87)
- دراسة: "الهولدينغ الملكي" برج مالي متين يراقب الاقتصاد المغربي - (70)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (62)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنديد بمنع احتجاج ضد "العطش" بآيت اعميرة
أصدر باشا آيت اعميرة، في ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأربعاء، قرارا يمنع بموجبه وقفة احتجاجية، كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتزم تنظيمها أمام مقر الجماعة الترابية لآيت اعميرة، يوم الخميس، لـ"إثارة انتباه المسؤولين إلى توالي الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمركز الجماعة وبعض الدواوير المجاورة".
وعزت سلطات باشوية آيت اعميرة دواعي قرار المنع، حسب الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، إلى "أسباب أمنية، وخصوصا أن التاريخ المقرر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية يُصادف يوم انعقاد السوق الأسبوعي؛ وهو ما يشكل خرقا للأمن النظام العام".
وتعليقا على القرار سالف الذكر، أورد مصطفى أمهال، عن فرع اشتوكة آيت باها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الباشا الجديد لآيت اعميرة دشّن مهمته بالمنطقة باتخاذ قرار المنع في حق تنظيم حقوقي، دعا إلى الاحتجاج السلمي ضد مشكل يؤرق الساكنة منذ شهور".
وأوضح المتحدّث أن "الاعتبارات التي جاءت في قرار المنع الصادر عن سلطات باشوية آيت اعميرة غير منطقية، اعتبارا لتنظيم تنظيمات جمعوية وحقوقية لأشكال احتجاجية مماثلة يوم انعقاد السوق الأسبوعي، من غير أن يُهدّد ذلك الأمن والنظام العامين".
واستنكر الفاعل الحقوقي ذاته قرار المنع، معتبرا "أننا تنظيم حقوقي مسؤول؛ لكن نحترم قرار السلطات، مع التأكيد على مشاركتنا في الوقفة كأشخاص". كما لم يستبعد المتحدّث أن تكون السلطات قد "توقّعت نجاح الشكل الاحتجاجي، بعد تعبئة مكثفة لفرعنا بين صفوف كافة المتضررين".