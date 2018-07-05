الأرصاد الجوية: موجة حرارة تضرب أرجاء المملكة

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة، ابتداءا من يوم غد الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 48 درجة.

وبحسب نشرة خاصة فإنه من المرتقب أن تسجل درجات حرارة عليا تتراوح بين 45 و48، يومي الاثنين والثلاثاء، في أقاليم تارودانت وطاطا و أسا الزاك والسمارة و بوجدور.

كما ستتأرجح درجة الحرارة، من الجمعة إلى غاية الأحد، بين 42 و 45 درجة بكل من أقاليم زاكورة و طاطا وآسا الزاك والراشيدية والسمارة وتارودانت وواد الذهب وأوسرد.

وستشهد مدن مراكش وأكادير وإنزكان وشتوكة آيت باها وتيزنيت، وسيدي إفني وطانطان (داخليا)، وكلميم وزاكورة والراشيدية وفكيك وتاونات، وخنيفرة وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح، وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، يومي الإثنين والثلاثاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة.