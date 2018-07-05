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الرئيسية | جهات | الأرصاد الجوية: موجة حرارة تضرب أرجاء المملكة

الأرصاد الجوية: موجة حرارة تضرب أرجاء المملكة

الأرصاد الجوية: موجة حرارة تضرب أرجاء المملكة
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:20

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه من المتوقع أن تشهد العديد من جهات المملكة موجة حرارة، ابتداءا من يوم غد الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 48 درجة.

وبحسب نشرة خاصة فإنه من المرتقب أن تسجل درجات حرارة عليا تتراوح بين 45 و48، يومي الاثنين والثلاثاء، في أقاليم تارودانت وطاطا و أسا الزاك والسمارة و بوجدور.

كما ستتأرجح درجة الحرارة، من الجمعة إلى غاية الأحد، بين 42 و 45 درجة بكل من أقاليم زاكورة و طاطا وآسا الزاك والراشيدية والسمارة وتارودانت وواد الذهب وأوسرد.

وستشهد مدن مراكش وأكادير وإنزكان وشتوكة آيت باها وتيزنيت، وسيدي إفني وطانطان (داخليا)، وكلميم وزاكورة والراشيدية وفكيك وتاونات، وخنيفرة وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح، وبني ملال وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية، يومي الإثنين والثلاثاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - آية الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:26
اللهم أجرنا من حر جهنم يا أرحم الراحمين
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2 - omar الخميس 05 يوليوز 2018 - 15:40
يا رب تحفظ الحرارة متنقدوش عليها
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3 - محمد كيلالي الخميس 05 يوليوز 2018 - 16:01
اللهم أجرنا من حر جهنم يا أرحم الراحمين
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17
4 - تنغيري الخميس 05 يوليوز 2018 - 16:06
مااشد حر هذا اليوم اللهم اجرنا من حر جهنم .استعيدو من حر جهنم فإن حرها شديد
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14
5 - #مقاطعون الخميس 05 يوليوز 2018 - 16:10
الحمدلله..الحمدلله..الحمدلله؛ اللي جات من عند الله مرحبا بها
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19
6 - brahim الخميس 05 يوليوز 2018 - 16:12
.السبب الرئيسي هو الا حتباس الحراري الذي يسببه النشاطات البشرية.قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس.
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