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كُتّاب وآراء
يوعابد: ارتفاع الحرارة يستمر الأسبوع القادم بالمغرب
بحلول أولى أيام شهر يوليوز، تشهد جل أرجاء المملكة ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة ينذر بصيف ساخن.
وأفاد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بأن درجة الحرارة ستسجل ارتفاعا يصل إلى 47 درجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ابتداء من يوم غد الجمعة، نتيجة لانتقال كتل هوائية ساخنة أو ما يعرف بالعامية بـ"رياح الشرقي" القادمة من المناطق الصحراوية.
وأضاف يوعابد أن الرياح ستنتقل تدريجيا إلى جنوب شرق البلاد لتصل إلى المناطق الشرقية، والمناطق الداخلية، والمرتفعات، وقد تصل إلى بعض مناطق جدار غرب الأطلس بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وفي السياق ذاته، أكد يوعابد أن درجة الحرارة لن تتجاوز النطاق المتعارف عليه في ربوع البلاد صيف كل سنة، أي ما بين 35 و47 درجة على أكبر تقدير في المدن والمناطق الداخلية، موردا أن ذلك يأتي خلافا لما عرفته بعض العواصم والمدن العربية التي سجلت في الأيام الأخيرة أعلى درجة حرارة في العالم.